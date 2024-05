Pellezzano, “Un Calcio senza Frontiere”

E’ un appuntamento fisso di fine stagione, un momento di incontro per tanti piccoli calciatori delle società del territorio. “Un Calcio senza Frontiere”, il torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva NiKè di Pellezzano, ha vissuto in questo giorni il suo primo appuntamento con il torneo riservato alla categorie più piccole (Primi Calci primo e secondo anno, Pulcini primo e secondo anno ed Esordienti). In campo molte realtà calcistiche della provincia di Salerno; nel pomeriggio, allo stadio “Andrea Bolognese” nella frazione di Capezzano, sono in programma le finali a partire dalle 16.30. “E’ lo spirito della manifestazione che piace al di là di chi poi si impone sul campo – dice il presidente della Polisportiva Niké Nando Di Francesco -. La nostra vittoria è vedere i piccoli atleti divertirsi, trascorrere in allegria le loro giornate giocando a calcio con sfide sempre appassionanti. Per noi è un momento di verifica del lavoro svolto in questi mesi grazie alla preziosa collaborazione degli istruttori che ogni giorno sono sul campo. Da qualche anno, anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso di sdoppiare la manifestazione. Prima il torneo riservato a più piccoli, poi a metà giugno spazio alle altre categorie”. Questo il programma delle finali: Finale 2016 primi calci 1 anno Picentia – Soccer Friends Finale 2015 primi calci 2 anno Pol Nike Gialla – Pol Nike blu Finale 2014 pulcini primo anno Picentia-Assocalcio Finale 2013 pulcini 2 anno Red Lions Cava dé Tireni- SC Gallozzi Finale esordienti 1 anno Feldi Eboli – Soccer Friends Battipaglia