Amalfi Coast Sambuco, Ruocco nuovo tecnico

La società guidata dal Presidente Gennaro De Luise, che ha chiuso quinta la stagione di C1, massima serie del futsal campano, dopo qualche settimana di confronto per la riorganizzazione societaria, riparte in vista della prossima stagione sportiva con importanti novità. La prima è l’arrivo in bianco blu di Gennaro Rizzo che siederà sulla panchina della prima squadra coadiuvato da Carlo Ruocco. Allenatore esperto e preparato con una spiccata predisposizione a lavorare con i giovani, si era concesso un anno sabbatico dopo l’ultima esperienza a Venafro. “Sono davvero felice ed entusiasta di essere diventato l’allenatore di una splendida realtà come l’Amalfi Coast Sambuco. Società formata da persone serie e di alto spessore umano e sportivo. A tal proposito voglio ringraziare il Presidente e tutto lo staff societario, in particolare il mio amico Carlo Ruocco che mi affiancherà in questa avventura e che mi ha fortemente voluto qui in costiera. – le prime parole di Rizzo dopo la firma – Sono sicuro che ci sono tutte le condizioni e i migliori presupposti per poter lavorare bene e portare l’Amalfi Coast al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Forza Amalfi sempre!” “Il nome di Rizzo è sinonimo di esperienza e competenza. – il commento del Presidente – Lo scorso anno sicuramente ci è mancato quel pizzico di esperienza che ci avrebbe fatto chiudere il campionato, comunque ottimo, in altra posizione. Con gli amici della dirigenza abbiamo quindi deciso di integrare lo staff e la rosa con alcune figure che sicuramente ci faranno fare il salto di qualità in ossequio a quello che è uno dei nostri primi obiettivi: la crescita di tutto il movimento. A Gennaro il benvenuto tra noi e gli auguri di buon lavoro.”