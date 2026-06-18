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Pd, inaccettabili ritardi Governo nei trasferimenti ai Comuni del fondo solidarietà

  • Giugno 18, 2026
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Pd, inaccettabili ritardi Governo nei trasferimenti ai Comuni del fondo solidarietà

“Abbiamo presentato un’interrogazione ai Ministri dell’Economia e dell’Interno per fare piena luce sui gravi ritardi nell’erogazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale. Non è accettabile che inefficienze burocratiche dell’amministrazione centrale ricadano sui Comuni, costretti a fronteggiare tensioni di cassa e maggiori oneri finanziari. Molti Comuni sono costretti a ricorrere alle proprie disponibilità di cassa o alle anticipazioni di tesoreria, con costi aggiuntivi e possibili ripercussioni sulla capacità di garantire servizi essenziali ai cittadini. Chiediamo al Governo tempi certi per il trasferimento delle risorse e l’adozione urgente di misure, anche attraverso l’erogazione di un acconto, per sostenere gli enti locali. Occorre inoltre individuare soluzioni strutturali che garantiscano regolarità nei trasferimenti e tutelino i servizi essenziali ai cittadini”. Lo dichiarano i deputati del Pd, Piero De Luca e Maria Cecilia Guerra, firmatari di una interrogazione al Governo.

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