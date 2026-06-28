Parte a Marina di Camerota la raccolta fondi per il Venezuela

Parte da Marina di Camerota, il Comune con maggiore presenza venezuelana in Italia, la mobilitazione per un forte sostegno alle vittime del terremoto di giovedì. La cittadina è infatti conosciuta come ‘il Venezuela in Italia’ perché l’80% della sua popolazione residente è italo-venezuelana in conseguenza dell’emigrazione che era partita dall’Italia dal 1928 in poi. La comunità si è attivata per dare un sostegno economico e morale alla popolazione venezuelana. Su iniziativa della Caritas Diocesana e dell’Associazione italo-venezuelana Alma Llanera ha organizzato domani una preghiera nella Chiesa di Sant’Alfonso per la popolazione venezuelana e una raccolta di fondi necessari alle prime necessità, che saranno versati direttamente alla Caritas venezuelana di Caracas.