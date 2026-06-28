Parte a Marina di Camerota la raccolta fondi per il Venezuela - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

S. Egidio. Bimbo di 11 anni travolto da un’auto pirata
Suoni, sapori, emozioni dalla antica Evoli
Parte a Marina di Camerota la raccolta fondi per il Venezuela
Campagna, proclamati gli eletti
Camerota Ultimora

Parte a Marina di Camerota la raccolta fondi per il Venezuela

  • Giugno 28, 2026
  • 0
  • 160
  • 1 Min Read
Parte a Marina di Camerota la raccolta fondi per il Venezuela

Parte da Marina di Camerota, il Comune con maggiore presenza venezuelana in Italia, la mobilitazione per un forte sostegno alle vittime del terremoto di giovedì. La cittadina è infatti conosciuta come ‘il Venezuela in Italia’ perché l’80% della sua popolazione residente è italo-venezuelana in conseguenza dell’emigrazione che era partita dall’Italia dal 1928 in poi. La comunità si è attivata per dare un sostegno economico e morale alla popolazione venezuelana. Su iniziativa della Caritas Diocesana e dell’Associazione italo-venezuelana Alma Llanera ha organizzato domani una preghiera nella Chiesa di Sant’Alfonso per la popolazione venezuelana e una raccolta di fondi necessari alle prime necessità, che saranno versati direttamente alla Caritas venezuelana di Caracas.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013