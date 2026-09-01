Parco Pinocchio senza guardania devastato da bande di delinquenti

Resta preoccupante il dilagare della microdelinquenza nei parchi cittadini. Del Parco del Mercatello vi abbiamo già parlato. Ora i riflettori sono puntati sul Parco Pinocchio dove la’ssenza della guardania notturna garantita da Salerno Pulita sta producendo danni alle attività economiche. Restando il cancello aperto la notte bande di ragazzini si riversano nel parco incustodito vandalizzando tutto ciò che capita tra le loro mani. All’assenza della guardania, riferiscono i residenti esasperati dagli schiamazzi notturni che pregiudicano anche il sonno, già difficile per il gran caldo ed è impossibile restare con le finestre chiuse,, si unisce la mancanza di controlli da parte delle Forze dell’Ordine. L’ultima vittima, come dimostra la foto della telecamera installata, è il chioschetto bar del parco. Una banda di ragazzi, per lo più minorenni, ha distrtto sedie, divani, tavolini, perfino il calcetto dopo è possibile giocare gratis durante il giorno. Un gesto che rinnova la necessità di maggiori controlli della struttura che dovrebbe essere tutelata anche per ciò che riguarda la cura del verde. Un appello al sindaco De Luca che faccia un sopralluogo per rendersi conto della situazione.