Festa di pensionamento della Dirigente Scolastica Annarita Carrafiello

Una dirigente scolastica davvero speciale Annarita Carrafiello, che conclude il suo percorso professionale presso L’I.I.S. “S. Caterina- Amendola” di Salerno, che dal nuovo anno scolastico 2026/27 sarà un unico istituto superiore con l’Istituto Nautico “Giovanni XXIII” di Salerno, dopo gli accordi stabiliti con l’USR Campania , l’USP e l’ Amministrazione provinciale di Salerno a fine anno 2025. Una vittoria di tutti in una scuola della zona orientale di Salerno che rappresenta un presidio culturale e sociale importante per famiglie, studenti, docenti tutti. Presso la splendida location del Porto di Marina D’Arechi la preside Carrafiello ha voluto salutare tutto il personale della scuola da lei diretta da 12 anni con queste parole , alle quali sono seguiti i saluti accorati di molti amici e docenti, del personale ATA e di un genitore che a nome di tutte le famiglie ha voluto testimoniare la gratitudine per una donna di grande umanità e spessore culturale e professionale. Ecco le parole commosse della dirigente Carrafiello che in questo passaggio di consegne ha voluto ringraziare e salutare affettuosamente tutta la sua squadra. “Carissime e Carissimi tutti, in occasione di questa bellissima festa voglio raggiungere tutti Voi, presenti e non, con questo messaggio scritto qui in chat per un motivo molto semplice e personale. In un momento così carico di significato, ho scelto la scrittura per due ragioni fondamentali: da un lato per evitare la forte emozione che un saluto orale evocherebbe e che mi renderebbe difficile parlare, dall’altro per la volontà di lasciarVi un messaggio scritto, una traccia sincera che possiate rileggere e conservare nel tempo. Dopo 12 anni intensi, ricchi e indimenticabili alla guida del nostro Istituto, è arrivato per me il momento di salutarvi. Insieme abbiamo fatto un percorso straordinario, lavorando giorno dopo giorno per restituire dignità, valore e bellezza a questa scuola, presidio fondamentale del quartiere orientale di Salerno. Con la dedizione di ciascuno di voi, siamo riusciti a renderla la scuola più bella e accogliente per i nostri studenti, un luogo sicuro in cui crescere, imparare e sentirsi a casa. Ricordo bene quando arrivai nel 2014/2015: i due istituti, il Santa Caterina da Siena e l’Amendola, erano stati accorpati appena un anno prima a causa del calo delle iscrizioni. Oggi, dopo 11 anni, la storia e il calo demografico ci hanno posto di fronte alla stessa complessa sfida del numero ridotto di studenti. Ma la minaccia questa volta era ben più grave: la reale ed effettiva “scomparsa” dell’identità del nostro Istituto, che rischiava di essere smembrato e frammentato, dividendo il Tecnico e il Professionale tra due scuole diverse.Di fronte a questa prospettiva, non ci siamo arresi. Quel sabato 27 dicembre, non lo dimenticherò mai, avete condiviso e difeso con forza la mia proposta alternativa e dettagliata, che ha trovato il pieno consenso e l’approvazione dell’amministrazione comunale, provinciale e regionale, portandoci all’accorpamento con un solo Istituto il “Giovanni XXIII”. Questo risultato è stato possibile solo grazie a Voi. La condivisione unanime di tutto il personale docente e ATA, dei genitori e dei nostri incredibili studenti è stata la nostra forza vincente. Insieme siamo riusciti a salvare un istituto storico che non poteva assolutamente “scomparire”, essere smembrato. Lascio oggi un istituto salvo e unito, e lo lascio in buone mani: nelle vostre menti lucide, nei vostri cuori generosi e nella straordinaria umanità che vi contraddistingue e che vi chiedo di continuare a custodire con fedeltà. Vi ricordo che la conoscenza profonda dei nostri ragazzi passa attraverso l’ascolto attivo delle loro vite e delle loro storie: è la chiave per comprenderli davvero, per interpretarne i bisogni più profondi ed evitare quegli errori di valutazione che rischiano di allontanarli. Fate dell’ascolto il Vostro principio cardine, ciò vi aiuterà a capirli davvero, superare i pregiudizi ed evitare inutili errori nel vostro quotidiano cammino educativo. Grazie di cuore per essere stati i miei compagni di viaggio in questi 11 anni, non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto sotto il profilo umano e affettivo. Ognuno di voi ha lasciato un segno indelebile nel mio percorso. Un nuovo anno scolastico si apre all’insegna della rinascita e della visione per l’Istituto “Giovanni XXIII – S. Caterina – Amendola”. In un panorama educativo segnato dal calo demografico, la vera forza della nostra comunità risiede nella qualità del progetto formativo. Sapere che la guida dell’Istituto per i prossimi anni è affidata alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Novi rappresenta la certezza di una leadership sapiente, competente e di grande visione strategica. Grazie alla sua direzione e al lavoro di tutto il personale, questa scuola saprà affermarsi come un forte polo di attrazione per il territorio: un ponte concreto che trasformerà la formazione sui banchi in opportunità lavorative solide e sicure, diventando un motore decisivo per il rilancio di Salerno. A tutto il personale scolastico — docenti, collaboratori e ai nuovi colleghi che si uniscono oggi alla squadra — l’augurio più sincero per un cammino di crescita professionale stimolante, coeso e ricco di traguardi condivisi sotto la Dirigenza della Prof.ssa Daniela Novi. E per chiudere con un sorriso, dopo 12 anni di felice convivenza, complice la crisi della natalità e la necessità di non restare ” senza prole” , si è deciso di allargare ancora la famiglia, chiedendo al ” Giovanni XXIII” di adottarci per iniziare un nuovo capitolo insieme. Insomma, altro che scomparire: qui non facciamo che moltiplicarci! Vi lascio con una formula matematica tutta nostra, dove 1+1 fa …3!. Con profonda gratitudine, tanta ironia e un affetto immenso, auguro a tutti Voi Buon lavoro e Buon Anno scolastico.” La Vostra, ancora per oggi, Dirigente scolastica Anna Rita Carrafiello Brindisi finale con tutti i presenti, trai quali il presidente di Punto Lingue Salerno Raffele Nasti, Gaetano ed Elena Stella del Teatro delle Arti di Salerno, la famiglia e tanti amici fraterni. Gilda Ricci