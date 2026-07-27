Parco del Mercatello, nuova denuncia sul degrado

Nuova segnalazione sullo stato di degrado del Parco del Mercatello e delle aree limitrofe. Un cittadino ha inviato una nota all’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno e agli organi di stampa per denunciare, ancora una volta, le condizioni in cui versano il parco, il sottopasso pedonale e l’area del Varco Mercatello, dove i lavori risultano fermi da tempo. Nella comunicazione si parla di una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, rappresenterebbe anche un potenziale rischio per la sicurezza di chi frequenta quotidianamente la zona. Tra le criticità evidenziate figurano la presenza di rifiuti, acqua stagnante, vegetazione incolta e strutture danneggiate all’interno del parco. Il cittadino segnala inoltre che il chiosco presente nell’area sarebbe stato scassinato, mentre aiuole e spazi verdi sarebbero stati trasformati in vere e proprie discariche, con cestini mancanti o non svuotati e fontane completamente fuori uso. La denuncia riguarda anche il sottopasso pedonale, descritto come vandalizzato e privo di illuminazione nelle ore serali. Sulle pareti sarebbero presenti numerosi graffiti, mentre sporcizia e barriere arrugginite contribuirebbero a rendere il passaggio poco sicuro. Particolare attenzione viene poi rivolta ai lavori interrotti al Varco Mercatello. Secondo quanto riferito, il cantiere si presenterebbe in stato di abbandono, con recinzioni divelte, materiali lasciati sul posto e nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di completamento dell’intervento. Il cittadino sottolinea come tali criticità si protraggano ormai da mesi, denunciando una carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria che avrebbe ripercussioni dirette sulla qualità della vita nel quartiere. Nella nota vengono quindi avanzate alcune richieste all’amministrazione comunale: un intervento immediato di pulizia e ripristino delle aree interessate, la ripresa dei lavori al Varco Mercatello con la pubblicazione di un cronoprogramma, l’attivazione di un piano di manutenzione costante del parco e un maggiore monitoraggio delle zone maggiormente esposte ad atti vandalici, a partire dal ripristino dell’illuminazione del sottopasso. Il cittadino conclude evidenziando di aver già inviato nei giorni scorsi ulteriori fotografie per documentare il degrado e sostiene che la situazione stia progressivamente peggiorando, auspicando un tempestivo intervento da parte del Comune e una maggiore attenzione mediatica sulla vicenda.