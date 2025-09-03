Parata della vittoria, a Pechino c'è anche D'Alema: cosa ha detto - Le Cronache
Parata della vittoria, a Pechino c'è anche D'Alema: cosa ha detto
A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza
Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’
‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’: l’Adnkronos in diretta da Villa d’Este
  Settembre 3, 2025
(Adnkronos) – L'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha partecipato questa mattina alla parata della vittoria di Xi Jinping a piazza Tienanmen a Pechino. Lo si apprende tramite un video che sta circolando sui social, ma già la scorsa settimana il ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese aveva reso nota la sua partecipazione, insieme a quella di altri ex statisti di altri Paesi, alla cerimonia.   "Viviamo in un momento difficile nelle relazioni internazionali. Io spero e confido che qui da Pechino venga un messaggio per la pace per la cooperazione per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli e per porre fine alle guerre che purtroppo insanguinano in modo così tragico diversi Paesi del mondo", dichiara D'Alema nel video. L'ex premier si sofferma poi sulla "forza eroica del ricordo di una lotta, come fu quella del popolo cinese, importante non solo per la Cina ma per tutta l'umanità, per la sconfitta del nazismo e del fascismo".  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

