PaperWeek, Salerno passa testimone a Lucca

di Erika Noschese

Ufficializzato il passaggio di testimone tra il Comune di Salerno e il Comune di Lucca come capitale del riciclo della carta. Il Comune capoluogo, orgogliosa prima capitale della Paper Week nel 2024, ha quindi simbolicamente ceduto il titolo al Comune di Lucca, che quest’anno ha l’onore di ospitare l’iniziativa promossa da Comieco, dedicata alla carta, al cartone e al loro virtuoso riciclo. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e celebrazione del valore della sostenibilità ambientale, con un focus particolare sul riciclo di carta e cartone, materiali che possono essere rigenerati fino a sette volte. Dopo l’entusiasmante esperienza vissuta a Salerno nella primavera precedente e un primo incontro simbolico a Torino, Salerno ha ufficialmente consegnato le chiavi della manifestazione alla nuova capitale della carta: Lucca. Durante l’evento, il gemellaggio tra queste due città virtuose ha offerto l’opportunità di approfondire l’importanza delle attività produttive che hanno fatto della sostenibilità ambientale la loro missione, grazie anche al prezioso contributo delle imprese del settore cartario e di Confindustria Salerno. Soddisfatto Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno: “Accogliamo con amicizia e simpatia i nostri colleghi di Lucca, che è una città incantevole e passiamo il testimone. Comieco aveva individuato l’anno scorso Salerno come capitale del riciclo della carta, ora noi passiamo il testimone a Lucca che continuerà questo lavoro. Naturalmente, noi cogliamo l’occasione per evidenziare che i nostri concittadini si comportano in un modo esemplare per quanto riguarda la raccolta differenziata. La carta segnatamente è un materiale che ha una vita che può essere prolungata all’infinito. Noi abbiamo in zona Cartesan che fa parte della nostra filiera di riciclo della carta e cartone e oggi abbiamo il piacere di avere tra di noi il presidente di Confindustria, Sada, che partecipa con la sua i suoi saperi e la sua intelligenza a questa iniziativa perché anche lui in qualche modo fa parte del settore con il packaging. Quindi è una anche un’occasione per creare rapporti, se volete, imprenditoriali con gli imprenditori di Lucca, che hanno anche loro una filiera importante per quanto riguarda il riciclo e fare tesoro della nostra esperienza e della loro esperienza per creare un polo che in qualche modo possa essere suscettibile di futuro”. Orgoglio nelle parole di Massimiliano Natella, assessore comunale all’ambiente: “Per noi è un onore ospitare oggi gli amici di Lucca, l’assessore all’ambiente e il presidente del Consiglio comunale di Lucca, per questo passaggio di testimone già avvenuto formalmente qualche mese fa con la nostra partecipazione a margine dell’assemblea dell’Anci a Torino. Salerno è stata capitale della carta per la prima volta indicando essendo stata indicata da Comieco e ci ha consentito di avere l’anno scorso una settimana di eventi culturali importanti incentrati su questo tema. Oggi viene questo passaggio di testimone, Lucca sarà capitale della carta e con questa iniziativa intendiamo anche confrontare un po’ le realtà imprenditoriali su questo tema della carta di Salerno e di Lucca e lo faremo con un’iniziativa che mette insieme le due città che può avviare anche un percorso sinergico nell’ambito dei distretti di tutta Italia”. Tra gli ospiti partecipanti all’iniziativa, Cristina Consani, assessore all’ambiente del Comune di Lucca: “Vi do l’appuntamento a Lucca dal 7 al 13 aprile, dove si terrà, appunto, la Paper Week 2025. Un evento molto importante per la nostra città, ma anche un evento importante a livello nazionale, un evento che sarà ricco di varie iniziative, grazie alla partecipazione e alla collaborazione con Comieco, che ha promosso, appunto, questa iniziativa nella nostra città. Noi siamo molto onorati di ospitare questo grande e importante evento e di raccogliere un testimone con così importante come quello che ci proviene da Salerno, che noi consideriamo sempre un esempio e che ringraziamo per il lavoro svolto fino a qua. Ovviamente questo non è il punto di arrivo, ma solamente il punto di partenza e noi ringraziamo anche tutti i cittadini della città di Lucca, appunto, per aver collaborato proprio a raggiungere questi grandi risultati che ci hanno portato fino a qua”.