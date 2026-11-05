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Paolo Bonolis e la dichiarazione social a Carola: “Mi piace molto, è un periodo sereno”

  • Novembre 5, 2026
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Paolo Bonolis e la dichiarazione social a Carola: “Mi piace molto, è un periodo sereno”

(Adnkronos) – “Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli”. Così comincia il lungo post pubblicato sulla propria pagina Instagram da Paolo Bonolis dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi di una nuova presunta compagna dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli.
 

Il presentatore è uscito allo scoperto confermando le voci su Carola Moroni, la donna che con lui era stata fotografata nelle scorse settimane. “Un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra. Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli. Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola”. 

Infine, conclude: “La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare. E se proprio vi piacciono le fantasie, vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene. Come recita il celebre incipit: “The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed.” Stephen King, La torre nera”. 

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