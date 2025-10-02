Da nord a sud, nelle principali città italiane, migliaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalle forze israeliane. A Napoli gli attivisti hanno occupato i binari della stazione Centrale. A Roma, Milano, Bologna, Torino manifestanti bloccano il traffico e si riversano nelle stazioni, occupano spazi universitari e dicono di essere pronti allo sciopero di domani venerdì. Anche a Salerno molti manifestanti sono scesi in strada oggi pomeriggio con un corteo che ha interessato Lungomare Trieste e Via Roma. Bloccata anche la stazione del capoluogo
Post Recenti
- Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli
- Cava ricordo dei Carabinieri caduti a Creta, impegno Banca Monte Pruno
- Piantedosi, scelta candidato centrodestra sara’ giusta ed efficac
- Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
- Palestina, a Salerno bloccato ingresso stazione
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco