Palestina, a Salerno bloccato ingresso stazione - Le Cronache Salerno
Palestina, a Salerno bloccato ingresso stazione

  • Ottobre 2, 2025
Da nord a sud, nelle principali città italiane, migliaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalle forze israeliane. A Napoli gli attivisti hanno occupato i binari della stazione Centrale. A Roma, Milano, Bologna, Torino manifestanti bloccano il traffico e si riversano nelle stazioni, occupano spazi universitari e dicono di essere pronti allo sciopero di domani venerdì. Anche a Salerno molti manifestanti sono scesi in strada oggi pomeriggio con un corteo che ha interessato Lungomare Trieste e Via Roma. Bloccata anche la stazione del capoluogo

