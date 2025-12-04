Campania nuovo Eldorado? No, proprio no - Le Cronache Ultimora
di Gerardo Coppola *

Secondo il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, la Campania sarebbe un nuovo Eldorado. L’altro giorno, però, Napoletano ha lasciato la direzione dello storico quotidiano napoletano per trasferirsi a Roma al Messaggero, sempre alle dipendenze di Caltagirone, auguri. Durante i quasi due anni di direzione ha insistito molto sul cambio di paradigma, di Napoli, della Campania e del Sud. Opera meritoria ma dal sapore un po’ propagandistico. Vediamo come stanno le cose. Definire la Campania come un “nuovo Eldorado” dal punto di vista economico è probabilmente un’esagerazione, ma è innegabile che la regione stia mostrando negli ultimi anni dei segnali di crescita significativi e un potenziale notevole, specialmente in alcuni settori. Ecco alcuni punti chiave che emergono dai dati sull’andamento economico della Campania: Crescita del PIL pro-capite: Nell’ultimo decennio (2011-2022), il PIL pro-capite della Campania è cresciuto ad un tasso medio annuo del +1,7%, superiore alla media nazionale e del Mezzogiorno. Settori Industriali Chiave: La regione si conferma leader nel Mezzogiorno in settori strategici come: Agroalimentare Aerospaziale Turismo (che sta vivendo un periodo di crescita) Digitalizzazione delle Imprese: Le imprese campane con un livello base di digitalizzazione sono cresciute in modo significativo (circa +24,2% in un anno), più della media nazionale. Dinamismo Imprenditoriale Giovanile e Femminile: La Campania presenta una percentuale di imprese giovanili (under 35) e femminili superiore alla media italiana, evidenziando una certa vivacità. Investimenti e Finanziamenti: Sono attivi diversi bandi regionali, nazionali ed europei (come “Resto al Sud” o fondi per la doppia transizione ecologica e digitale) che mirano a sostenere l’avvio di nuove imprese, l’innovazione e l’efficienza energetica.Nonostante i progressi, la definizione di “Eldorado” non è ancora appropriata a causa di importanti criticità: Gap Storico: Il prodotto regionale (PIL) non ha ancora recuperato i livelli precedenti alla crisi finanziaria internazionale del 2007. Occupazione Giovanile: Il tasso di occupazione per i laureati è ancora significativamente inferiore alla media nazionale (70,8% in Campania contro l’81,6% nazionale).Fuga dei Talenti: Il saldo tra iscritti agli atenei campani e studenti campani che scelgono di studiare altrove è ancora negativo (-12%), indicando una persistente “fuga di cervelli”. Sostenibilità: Sembra esserci ancora poca attenzione agli investimenti in sostenibilità da parte di alcune imprese. La Campania non è ancora l’Eldorado nel senso di luogo dove la ricchezza è facile e abbondante, ma è una regione in fase di sviluppo e rilancio. Sta capitalizzando sui suoi punti di forza (cultura, turismo, agroalimentare, ma anche high-tech come l’aerospaziale) ed è supportata da una forte spinta alla digitalizzazione e da importanti strumenti di finanziamento. Si può parlare di un “potenziale Eldorado” se le tendenze positive in settori chiave e l’aumento dell’imprenditorialità riusciranno a tradursi in un miglioramento duraturo dell’occupazione, soprattutto giovanile, e in un recupero definitivo del divario storico.

*già dirigente della Banca d’Italia (da www.resistenzequotidiane.it)

