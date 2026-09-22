Pagani. Pignoramento da mezzo milione di euro per la Sam - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Pagani. Pignoramento da mezzo milione di euro per la Sam
Quando l’IA racconta Salerno con gli occhi dei salernitani
Banca Monte Pruno e inclusione
De Luca ritrova San Matteo e gli applausi dei salernitani
Provincia Pagani

Pagani. Pignoramento da mezzo milione di euro per la Sam

  • Settembre 22, 2026
  • 0
  • 69
  • 2 Min Read
Pagani. Pignoramento da mezzo milione di euro per la Sam

Pagani. Pignoramento da mezzo milione di euro per la Sam in liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’atto è stato notificato nelle ultime ore alla azienda speciale per la quale non sembra ravvisarsi un salvataggio in extremis dopo la decisione della triade di commissari a Palazzo San Carlo per una messa in liquidazione della società voluta nel 2021 dall’ex sindaco di Pagani Lello De Prisco. Doveva essere un nuovo oggetto sociale dal quale si estrometteva il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e le attribuivano competenze relative al verde pubblico e alla pulizia dei locali. Ma da allora le cose sono cambiate come emerge in alcune relazione fatte recapitare ai commissari di Palazzo San Carlo da parte dell’amministratore unico Salvatore Scarpa il quale avrebbe parlato di anomalie nei bilanci della società. Una situazione preoccupante, disastrosa quella in cui vive l’azienda paganese e che sembra essere arrivata al capolinea dopo la decisione di metterla in liquidazione. Il passaggio era emerso dall’incontro nei giorni scorsi in Municipio, dove si era discusso del futuro dei lavoratori e dei servizi gestiti dall’azienda in house. All’incontro erano presenti i sindacati insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale insediatasi dopo lo scioglimento dell’assise per infiltrazioni camorristiche. È stato proprio Merolla a definire i conti della società «realmente catastrofici». Sulla Sam pesa un debito con l’Agenzia delle Entrate e un pignoramento che ha inciso sulle disponibilità dell’azienda, tanto che gli stipendi di agosto non sono stati pagati. Secondo Merolla della Fial, il Comune dovrà comunque garantire le retribuzioni, mentre nei futuri bandi dovranno essere previste clausole per tutelare i lavoratori nel passaggio ai nuovi gestori. T ra 48 ore arriverà la decisione di scrivere la parola fine sull’azienda voluta da De Prisco e che avverrà con una delibera commissariale. Resta da capire il destino dei dipendenti (18) per i quali dovrebbe esserci una clausola sociale e salvare quindi il posto di lavoro. Intanto c’è da fare i conti con il pignoramento da mezzo milione di euro notificato nella giornata di ieri da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013