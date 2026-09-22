Banca Monte Pruno e inclusione

la Banca Monte Pruno ha preso parte a “Inclusive Day 2.0 – Insieme, senza barriere”, l’iniziativa dedicata ai temi dell’inclusione e della disabilità. L’evento si è svolto presso il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito, in collaborazione tra il Comune di Tito, l’Associazione Le Bolle di Sapone, World Net, BCC Monte Pruno, il Garante delle Persone con Disabilità della Regione Basilicata e AIAS Potenza ETS ed ha rappresentato un’importante occasione di incontro e sensibilizzazione, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e la necessità di costruire comunità sempre più accessibili e senza barriere. Ampio spazio è stato dedicato alla tavola rotonda, alla quale hanno partecipato Fabio Laurino, Sindaco di Tito, Marika Padula, Garante regionale delle persone con disabilità, Stefano Mele, Garante provinciale delle persone con disabilità, e Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive della Banca Monte Pruno, il quale ha portato, nel confronto, il contributo dell’Istituto, confermando l’attenzione della Banca verso iniziative capaci di coniugare inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle comunità. Presente, per la Banca Monte Pruno anche Umberto Mazzali, dell’Ufficio Marketing e Comunicazione. La serata, presentata in maniera impeccabile da Antonio Laurenzana, è stata arricchita dall’intrattenimento musicale di Marco Ferrara e dalla proiezione del cortometraggio “InclusivaMENTE”, con la regia di Davide Guglielmi, realizzato con CK Associati, Il Fiore e AIAS.Si è conclusa poi con gli ospiti d’eccezione Vladimir Luxuria e Mino Abbacuccio. La partecipazione all’Inclusive Day 2.0 si inserisce nel percorso di attenzione e vicinanza che la Banca Monte Pruno porta avanti nei confronti delle iniziative ad alto valore sociale nei territori in cui opera. Essere vicini alle comunità significa anche contribuire a diffondere una cultura dell’inclusione, favorendo occasioni di confronto e sensibilizzazione e sostenendo realtà impegnate quotidianamente nell’abbattimento delle barriere. Un impegno che interpreta il ruolo della Banca non soltanto sul piano economico, ma anche come presenza attiva e responsabile al fianco delle persone e del territorio.