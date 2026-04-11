Pagani. Pe Confessore e De Vivo il 41 bis - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Sfruttamento immigrazione: condannati l’avv Cembalo e la moglie
Pagani. Pe Confessore e De Vivo il 41 bis
Il “patto di legalità” della Polizia
Salerno, al Comune dibattito con Josi e De Luca
Provincia Pagani

Pagani. Pe Confessore e De Vivo il 41 bis

  • Aprile 11, 2026
  • 0
  • 145
  • 2 Min Read
Pagani. Pe Confessore e De Vivo il 41 bis

Pagani/Agro. Mentre si attende l’udienza preliminare a Salerno a carico di 60 imputati nell’ambito dell’inchiesta sul blitz anti camorra a Pagani dello scorso settembre, arriva il nuovo giro di vite contro quelli che sono ritenuti i vertici della cosca Fezza/De Vivo. Disposto per Andrea De Vivo e Vincenzo Confessore il carcere duro. Il provvedimento, richiesto dalla Dda Antimafia di Salerno con il sostituto procuratore Elena Guarino e disposto dal Ministro della Giustizia, rappresenta per entrambi un ritorno al 41 bis dopo l’esperienza del 2014. Nell’ambito della stessa inchiesta De Vivo e Confessore risultano tra gli imputati anche per accesso illecito a dispositivi di comunicazione. Da ricordare che il 41-bis (carcere duro) è una misura detentiva rigorosa che prevede l’isolamento, restrizioni severe sui contatti con l’esterno e la permanenza in cella singola, volta a impedire i collegamenti tra i detenuti di alto profilo e le organizzazioni criminali all’esterno. I due sono stati raggiunti nei rispettivi penitenziari,da decreto di giudizio immediato con contestazioni che vanno dalle estorsioni, spaccio di droga, cocaina soprattutto, armi e tentati omicidio per il controllo del territorio con espansione fino a Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. Nella richiesta della Dda ci sono i boss, le mogli, il figlio adottivo di Fezza Petronovic e i sodali più vicini ai capi della consorteria paganese. Tra gli imputati, dunque, elementi di spicco e appartenenti al clan “Fezza De Vivo”, nonché ulteriori personaggi, inseriti nel contesto delinquenziale di Pagani e delle aree contigue. L’inchiesta ha origini dal filone madre (del dicembre 2022) quando la cosca anzichè essere decapitata si era rinforzata- soprattutto con la latitanza di Vincenzo Confessore- grazie l’innesto negli affari illeciti delle donne e dei tre minorenni che avevano preso il posto di chi era finito in carcere. Sotto l’egemonia della cosca non c’erano solo comuni dell’Agro: la consorteria criminale infatti era arrivata a Sant’Antonio Abate e a Santa Maria La Carità a dettare legge e imporre lo spaccio di droga con metodi sperimentati altrove.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013