Pagani. Lia Buonocore con Nicola Campitiello

C’è una generazione che non si limita ad osservare, ma sceglie di partecipare. Tra questi volti c’è quello di Lia Buonocore, studentessa di Giurisprudenza, candidata al Consiglio Comunale di Pagani nella lista civica “Progetto Comune”, a sostegno di Nicola Campitiello sindaco. ìUna scelta che nasce da un percorso fatto di studio, consapevolezza e attenzione verso il territorio. Lia rappresenta una nuova energia: quella di chi guarda alla politica non come a uno spazio distante, ma come a uno strumento concreto per incidere sulla vita quotidiana della comunità. Il suo percorso accademico le consente di affrontare con metodo e competenza i temi della legalità, dei diritti e del funzionamento delle istituzioni. Ma è soprattutto la sensibilità verso le famiglie, i giovani e i più piccoli a guidare il suo impegno. All’interno di “Progetto Comune”, Lia Buonocore condivide una visione chiara insieme a Nicola Campitiello: costruire una Pagani più inclusiva, attenta ai bisogni reali delle persone, capace di investire nella cultura e nelle opportunità per le nuove generazioni. La sua candidatura si inserisce in un progetto civico che punta su partecipazione, ascolto e responsabilità, con l’obiettivo di restituire centralità ai cittadini e valore al territorio. In un tempo in cui la distanza tra cittadini e istituzioni appare sempre più evidente, la scelta di Lia Buonocore rappresenta un segnale concreto: il cambiamento è possibile, se nasce dall’impegno quotidiano, dalla competenza e dall’amore per la propria città.