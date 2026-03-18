Pagani. Infiltrazioni alla scuola Don Milani

Ancora disagi nelle scuole cittadine. Questa volta a finire sotto i riflettori è la scuola Don Milani di via Califano, dove, a seguito delle ultime piogge, si sono registrate infiltrazioni d’acqua tali da costringere gli alunni a lasciare le aule. La situazione è emersa attraverso una circolare interna, che ha certificato l’impossibilità di garantire la normale attività didattica in condizioni di sicurezza. In alcune classi, infatti, l’acqua ha reso impraticabili gli ambienti, evidenziando criticità strutturali già note ma mai affrontate con interventi risolutivi. Manutenzione senza programmazione Alla base del problema, secondo quanto si apprende, vi sarebbe una gestione della manutenzione definita da molti “non programmata”, caratterizzata da interventi sporadici e privi di una visione complessiva. Una modalità operativa che, anziché prevenire i problemi, finisce per inseguire le emergenze. Non è la prima volta che le scuole di Pagani si trovano ad affrontare situazioni simili: infiltrazioni, disagi e interruzioni delle attività didattiche sembrano ormai ripetersi con preoccupante frequenza, a discapito di studenti, famiglie e personale scolastico. Sicurezza e diritto allo studio Il tema centrale resta quello della sicurezza degli edifici scolastici e del diritto degli studenti a frequentare ambienti adeguati. Le infiltrazioni d’acqua, oltre a compromettere le strutture, rappresentano un rischio concreto anche sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza. Le critiche all’amministrazione Dure le critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, accusata di una gestione inefficiente e priva di pianificazione. “Si interviene sempre dopo, mai prima”, è il commento ricorrente tra cittadini e operatori del settore. Una situazione che riaccende il dibattito sulla necessità di un piano serio di manutenzione ordinaria e straordinaria, capace di prevenire criticità e garantire continuità didattica. Un problema che si ripete Quello della Don Milani non appare come un caso isolato, ma l’ennesimo episodio di una gestione che fatica a dare risposte concrete. E mentre piove dentro le scuole, cresce il malcontento in città. Perché, ancora una volta, a Pagani, i problemi non vengono evitati: si subiscono.