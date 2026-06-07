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Pagani ha ricordato il Tenente Marco Pittoni

  • Giugno 7, 2026
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Pagani ha ricordato il Tenente Marco Pittoni

Una cerimonia intensa e partecipata si è svolta questa mattina a Pagani in occasione del 18° anniversario della scomparsa del Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria per il coraggio dimostrato nell’adempimento del proprio dovere.

Il 6 giugno 2008, durante un’attività di polizia giudiziaria all’interno dell’ufficio postale di corso Padovano, l’Ufficiale intervenne per fermare due rapinatori colti in flagrante. Pur trovandosi in una situazione di estremo pericolo e in presenza di numerosi cittadini, scelse di non utilizzare l’arma di ordinanza per evitare di mettere a rischio l’incolumità delle persone presenti.

Nel tentativo di bloccare i malviventi, riuscì a immobilizzare uno dei rapinatori, ma venne aggredito alle spalle dal complice. Durante la violenta colluttazione fu raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Nonostante le gravi ferite riportate, tentò ugualmente di inseguire i criminali in fuga prima di accasciarsi al suolo.

Nel corso della commemorazione è stata letta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita alla memoria del Tenente Pittoni. Successivamente il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale dinanzi alla lastra marmorea dedicata all’Ufficiale, collocata all’ingresso dell’ufficio postale dove si consumò la tragedia.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e cittadini. Le celebrazioni hanno preso il via presso la Tenenza Carabinieri di Pagani con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e l’osservanza di un minuto di silenzio in memoria dell’Ufficiale caduto.

La commemorazione è proseguita con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale del Corpo di Cristo, momento di raccoglimento e preghiera per ricordare il sacrificio di un servitore dello Stato che, con il proprio gesto eroico, ha lasciato un esempio indelebile di coraggio, senso del dovere e dedizione alla collettività.

A diciotto anni da quel tragico giorno, il ricordo del Tenente Marco Pittoni resta vivo nella comunità di Pagani e nell’intera Arma dei Carabinieri, che continua a custodirne la memoria come simbolo dei più alti valori istituzionali.

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