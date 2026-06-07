Movida, commercio e sviluppo: Fenailp chiede un incontro al sindaco

La Fenailp Salerno – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti – ha formalmente richiesto un incontro al Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, per avviare un confronto sulle principali questioni che interessano il tessuto economico cittadino, a partire dal tema della movida e dal necessario equilibrio tra sviluppo economico, vivibilità urbana e tutela dei residenti. La richiesta arriva all’indomani delle recenti dichiarazioni del primo cittadino sulla gestione della movida salernitana, tema che coinvolge direttamente operatori economici, cittadini e istituzioni e che, secondo la Federazione, richiede una visione condivisa e di lungo periodo. «La movida rappresenta un elemento fondamentale dell’attrattività di Salerno e ha contribuito negli anni a rafforzarne l’immagine come destinazione turistica, culturale e commerciale, generando occupazione, investimenti e nuove opportunità imprenditoriali», si legge nella nota trasmessa all’amministrazione comunale. Per la Fenailp, il tema non può essere affrontato esclusivamente sotto il profilo dell’ordine pubblico o attraverso misure restrittive, ma necessita di un confronto costante tra istituzioni, associazioni di categoria, operatori economici e rappresentanti dei residenti. Da qui la proposta di istituire un tavolo permanente capace di individuare soluzioni condivise e sostenibili. «Le imprese rappresentano un patrimonio fondamentale per la città e devono essere considerate interlocutori attivi nelle scelte che riguardano il futuro di Salerno. Accogliamo con favore le riflessioni espresse dal Sindaco sulla necessità di garantire equilibrio e rispetto delle regole, ma riteniamo altrettanto importante aprire una fase di ascolto con chi ogni giorno investe, crea occupazione e contribuisce alla vitalità economica del territorio», dichiara il presidente di Fenailp Salerno Città, Gregorio Saetta. L’associazione intende inoltre portare all’attenzione del Sindaco altre questioni strategiche per la competitività delle imprese del terziario cittadino, tra cui viabilità, parcheggi, sicurezza, decoro urbano, semplificazione amministrativa e programmazione degli eventi di promozione territoriale. «Non chiediamo privilegi, ma la possibilità di contribuire alla costruzione di una visione condivisa per la città. La movida deve essere considerata una risorsa da governare e valorizzare. Allo stesso tempo è necessario intervenire sui temi che incidono concretamente sulla crescita delle imprese e sulla qualità della vita dei cittadini», conclude Saetta. La Fenailp Salerno ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per individuare percorsi condivisi che rafforzino il ruolo di Salerno come città moderna, attrattiva e dinamica, coniugando sviluppo economico, qualità della vita e coesione sociale.