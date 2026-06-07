Ballottaggio: 3 Comuni al voto nel salernitano

Archiviata la parentesi elettorale a Salerno e in altri 17 comuni della provincia di piccole dimensioni, nel Salernitano si tornerà a votare oggi e domani per il turno di ballottaggio. Tre le città coinvolte nel secondo turno di voto. A Cava de’ Tirreni, seconda città della provincia di Salerno, sarà sfida politica particolarmente sentita. Raffaele Giordano (44,7%) è il candidato civico del centrodestra. Se la vedrà con Luigi Petrone, sostenuto dalle liste La Fratellanza e Nuovi Orizzonti, che a sorpresa ha preceduto il candidato del campo largo, rimasto staccato di qualche punto percentuale e – probabilmente – decisivo per la vittoria finale.

Ad Angri sfida tutta in famiglia tra Alfonso Scoppa e lo zio Pasquale Mauri, già sindaco della città. Adele Amoruso (40%) e Livio Moscato (30,8%) sono i due candidati sindaco al ballottaggio nel comune di Campagna. Anche in questo caso potrebbero risultare decisivi i voti ricevuti al primo turno da Pierfrancesco D’Ambrosio che aveva racimolato il 29% delle preferenze.