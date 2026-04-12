Pagani. Centosinistra candida Nitto

di Mario Rinaldi

E’ stata una scelta meditata e ben ponderata, con un annuncio che tardava ad arrivare. Fino alla mattinata di ieri, quando il centrosinistra, dopo aver sciolto gli indugi, attraverso una nota ha annunciato il nome dell’avvocato Davide Nitto come candidato unitario per la conquista di Palazzo di Città. Un’alleanza ampia, che mette al centro la partecipazione e il rapporto tra cittadini e istituzioni. Un patto, che è stato realizzato tra i movimenti civici Avanti Pagani, Collettivo Civico, Orizzonte Comune e il Partito Democratico.

Avvocato, alla fine la coalizione ha scelto lei per la candidatura a sindaco. Le sue impressioni.

“Le impressioni iniziali sono di grande emozione, mista a una soddisfazione resa ancora più profonda dal pensiero che sono stati giorni intensi, durante i quali tutti i possibili candidati a sindaco si sono dimostrati validi professionisti e rappresentanti di gruppi importanti”.

C’erano anche altri profili, come annunciato da una nota, però poi si é puntato tutto sul suo nome. Secondo lei perché?

“L’attesa è stata lunga ma necessaria: qualche giorno in più ci ha consentito di presentarci con una coalizione ampia e forte. In questo contesto, il mio nome può essere considerato il più trasversale alle varie anime scese in campo”.

Che campagna elettorale si attende?

“Mi aspetto una campagna elettorale ricca di contenuti e improntata al massimo rispetto, anche perché gli altri competitor sono, prima di tutto, amici. Va ricordato che una buona campagna elettorale, condotta con correttezza da parte di tutti i candidati, mette il cittadino nelle migliori condizioni per operare scelte consapevoli, che coincidano sempre con il bene della città”.

Quale sarà il suo impegno e punti programmatici nel caso dovesse essere eletto primo cittadino?

“Il nostro impegno programmatico sarà tangibile già nei primi cento giorni. In questo periodo punteremo al miglioramento della vivibilità del paese”.

Quali sono le priorità per Pagani?

“La priorità specifica è quella dell’ordinaria amministrazione; quest’ultima, viste le condizioni del nostro Comune, non preclude un’azione amministrativa straordinaria. Successivamente, potremo concentrarci sugli aspetti più programmatici e sulla visione a lungo termine del nostro progetto politico, incentrato sullo sviluppo sostenibile del territorio e sui servizi al cittadino”.

Va coi piedi di piombo, il neocandidato alla carica di primo cittadino, consapevole del fatto che l’attuale realtà amministrativa di Pagani è abbastanza complicata da gestire. Come si legge nella nota emanata dlla colazione “la candidatura di Nitto è il risultato di un percorso condiviso e responsabile di ogni gruppo, nel quale le diverse realtà coinvolte hanno scelto di fare sintesi per costruire un progetto comune. Tutti i nomi, che sono stati proposti alla carica di Sindaco, sarebbero stati allo stesso modo rappresentativi della coalizione civica formatasi, per le indiscusse qualità morali, professionali e politiche; all’interno della coalizione non mancano profili di alto livello umano e politico, segno di una pluralità viva e partecipata. La convergenza su Nitto rappresenta oggi il punto di equilibrio di questo percorso e il fulcro di un’aggregazione destinata ad ampliarsi, aprendosi a energie civiche, associazioni e cittadini che vogliono tornare a sentirsi parte attiva delle scelte per Pagani”. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma elettorale, un documento concreto e dettagliato che illustrerà le linee guida e le priorità per il rilancio della città, puntando su trasparenza, pianificazione e partecipazione della cittadinanza.