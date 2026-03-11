Paestum, affiora un relitto dello sbarco alleato del ’43 - Le Cronache Cronaca
Paestum, affiora un relitto dello sbarco alleato del ’43
Paestum, affiora un relitto dello sbarco alleato del ’43

  • Marzo 11, 2026
Un frammento di mezzo militare della Seconda guerra mondiale è affiorato lungo la costa di Laura di Paestum, riaccendendo l’attenzione su uno dei capitoli più importanti della storia del territorio.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di parte di un veicolo anfibio utilizzato durante lo sbarco alleato del settembre 1943, l’operazione militare conosciuta come Operazione Avalanche.

A segnalare il ritrovamento è stato un imprenditore balneare della zona, che ha pubblicato alcune immagini sui social mostrando ciò che sembra essere una porzione metallica del mezzo riemersa dalla sabbia.

Le prime valutazioni fanno pensare a uno dei veicoli impiegati durante le operazioni di sbarco, probabilmente colpito durante i combattimenti e rimasto sul fondale insieme ad altri relitti che ancora oggi si trovano lungo questo tratto di costa.

A riportarne alla luce una parte sarebbe stato il mutamento della linea di costa, determinato nel tempo dall’azione delle correnti marine e dal continuo movimento dei sedimenti.

Quella visibile sulla spiaggia sarebbe infatti solo una piccola porzione del relitto, mentre la parte principale del mezzo potrebbe trovarsi ancora sommersa sotto la sabbia o sul fondale, rendendo necessario un eventuale intervento di verifica da parte degli enti competenti.

