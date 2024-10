P.De Luca (Pd), no veti

“Noi dobbiamo continuare a lavorare per tenere unite tutte le forze progressiste, liberali e anche moderate senza veti, senza diktat e pregiudizi, lavorando sui contenuti e sui programmi per offrire un’alternativa credibile di governo agli italiani”. Lo ha detto a Rai Parlamento Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee e coordinatore dell’area riformista.