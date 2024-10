Pnrr e fondi Ue, siglato protocollo Regione Campania-Gdf

Sul tavolo ci sono i miliardi del Pnrr, i fondi Ue e i flussi di spesa sanitaria con quindici nuovi ospedali in cantiere. Un profluvio di soldi, diversi miliardi di euro, che la Regione Campania – spiega il suo presidente Vincenzo De Luca – intende spendere “bruciando i tempi ma in un contesto di assoluta legalità per non dare spazio al refrain del Sud sprecone”. Di qui la necessità del protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza siglato oggi. Con De Luca, al tavolo della sala conferenze della Regione Campania, c’è il comandante regionale della Guardia di Finanza, Alessandro Barbera. Sono loro a illustrare i pilastri del documento siglato oggi che, attraverso una fitta collaborazione tra organi dello Stato, intende garantire legalità e trasparenza nella spesa. Tre anni rinnovabili la durata dell’accordo. “Con lo sblocco dell’accordo sui fondi Pnrr – osserva De Luca – si liberano miliardi di euro. Ci interessava dare una dimostrazione di efficienza. Siamo interessati a bruciare i tempi per realizzare le opere, ma in un contesto di assoluta legalità. E’ un messaggio che arriva al mondo delle imprese, ai nostri interlocutori, ai ceti professionali, ed è un messaggio insieme amichevole e collaborativo ma anche rigoroso. Noi – ha rivendicato De Luca – puntiamo ad avere rapporti di correttezza da parte di tutti per lavorare con tranquillità ed evitare perdite di tempo ma lo faremo nel rispetto della privacy, delle norme sulla salvaguardia dei diritti dei cittadini, e dando un messaggio chiaro: chi lavora con noi vedrà rispettati i suoi diritti fino all’ultimo, ma dovrà mantenere comportamenti di assoluta correttezza. Basta col Sud dei cattivi bilanci, vogliamo che passi il messaggio che anche il Mezzogiorno si muove con trasparenza e nella legalità”. Tre i filoni al centro dell’intesa: sanità, fondi Ue e Pnrr: “Il 90 % delle nostre attività a bilancio – osserva De Luca -. Contiamo molto su questa collaborazione, abbiamo da investire diversi miliardi di euro e questo accordo avrà una relazione anche con la gestione dei rifiuti e il ciclo delle acque che saranno connessi con fondi Ue e Pnrr”. Torna alla memoria un precedente accordo stipulato con l’Autorità Anticorruzione ai tempi in cui era presieduta da Raffaele Cantone: “Un rapporto di collaborazione – spiega De Luca – che abbiamo ripreso per alcuni capitolati d’appalto come gara per il Ruggi d’Aragona a Salerno. L’obiettivo è evitare ricorsi strumentali”. La collaborazione con la Guardia di Finanza porterà ad uno scambio di informazioni utili sui beneficiari delle misure di sostegno o finanziamento perfezionate anche mettendo a disposizione le rispettive banche dati. “Ringrazio De Luca per la forte sensibilità dimostrata sull’argomento – dice il comandante regionale della Guardia di Finanza, Alessandro Barbera – questo protocollo nasce come una sorta di aggiornamento riformulato, una ‘summa’ di quanto stratificato nel tempo ma aggiornato alle condizioni di oggi, tenendo conto di Pnrr, spesa sanitaria e fondi strutturali ma prevedendo anche una serie di iniziative di carattere formativo in favore dei dirigenti della Regione e degli ufficiali di polizia giudiziaria. Oggi – ha concluso il generale Barbera – con questo protocollo si sacralizza una sinergia tra istituzioni e diamo risposte al territorio”.