P. De Luca, incontro costruttivo

Escono quasi in contemporanea dal comitato elettorale di Roberto Fico, al termine del tavolo della coalizione di centrosinistra. Il vicepresidente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola e braccio destro di Vincenzo De Luca e il candidato unico alla segreteria regionale del Pd della Campania e figlio del ‘governatore’, Piero De Luca. Erano loro gli osservati speciali del vertice convocato dall’ex presidente della Camera per avviare il lavoro sul programma. Il deputato dem parla subito “incontro costruttivo” e di “spirito positivo”, ribadendo poi la necessita’ “costruire insieme un programma di governo basato su un confronto aperto con la societa’ civile, con le forze del mondo produttivo, del lavoro, dell’associazionismo e i rappresentanti dell’amministrazione uscente per valorizzare il lavoro svolto in questi anni”. Anche Bonavitacola parla di “inizio positivo di un cammino”, specificando che “bisognera’ vedere quale sara’ l’approdo”. Piero De Luca assicura che, durante il tavolo, si e’ discusso solo di temi e che non sono state all’ordine del giorno le questioni relative alle liste e al codice etico, per evitare la candidatura dei cosiddetti impresentabili. A proposito di temi, il deputato del Pd rivendica la proposta di legge presentata dal suo partito a livello nazionale per “valorizzare le aree interne, con interventi e investimenti che mirino a rafforzare gli insediamenti produttivi, il lavoro agile, i presidi sociali, sanitari, infrastrutturali. E’ un lavoro complessivo che va fatto innanzitutto stanziando risorse importanti a livello nazionale e poi ci sara’ un impegno ulteriore anche nei prossimi anni a livello regionale”.