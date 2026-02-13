P.De Luca, Gratteri ha chiarito, basta strumentalizzare

“Questa polemica non cancella una vita dedicata alla lotta alla criminalità, al contrasto alle mafie e per la legalità di Gratteri. È stato lo stesso Gratteri a precisare il senso delle sue parole, che per come erano state estrapolate dal contesto non erano oggettivamente condivisibili. Le ha precisate, le ha chiarite e credo che dobbiamo rispettare chiunque vada a esprimere il proprio voto”. Lo ha detto il deputato Pd e segretario regionale del partito in Campania, Piero De Luca, commentando le polemiche sulle parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri a margine dell’iniziativa “L’Italia che sentiamo” organizzata dal Pd a Napoli e alla quale partecipa Elly Schlein.”Dobbiamo invitare le persone ad andare a votare – ha aggiunto Piero De Luca – ma faremo con decisione una campagna per il no e la faremo per ragioni di merito. Non consentiamo a nessuno di continuare questa strumentalizzazione di ogni evento che accade nel Paese. È un continuo alzare i toni e alzare un polverone per politicizzare e ideologizzare un referendum che noi contestiamo per ragioni di merito, perché non migliora l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, non aumenta il numero dei magistrati in servizio, non mette risorse per le infrastrutture dell’amministrazione della giustizia, non accelera i tempi dei processi civili e penali, non risolve il sovraffollamento carcerario. Non è una riforma per la giustizia ma è contro la magistratura, che indebolirà l’autonomia e l’indipendenza della magistratura