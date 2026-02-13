La Feldi Eboli espugna il campo della AS Roma con un netto 1-6 e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo la ripresa del campionato. Tredici gol segnati in due partite certificano il momento d’oro delle volpi, protagoniste di una gara che ha messo in evidenza il divario tra una squadra cinica, capace di creare occasioni in serie, e una formazione come quella di casa che continua a faticare sotto porta. L’avvio è incandescente a Ladispoli. Dopo pochi secondi Dalcin è subito chiamato a lavoro con due interventi decisivi prima su Fortino e poi su Cutruneo. Scampato il pericolo, è la Feldi a colpire: Felipinho inventa un grande gol e sblocca il match, aprendo le danze per gli ebolitani. La risposta della Roma è immediata con Cutruneo che ha la palla del pareggio a tu per tu con Dalcin, ma calcia fuori. Sono tre minuti di fuoco, con ribaltamenti continui di fronte. La Feldi continua a spingere e costruisce altre occasioni nitide; il raddoppio è nell’aria e arriva a otto minuti dall’intervallo, quando Selucio, su giocata di Echavarria, firma lo 0-2 con una zampata vincente. I padroni di casa provano a reagire con Miquel, ma trovano ancora un super Dalcin a chiudere la porta in due circostanze. Le volpi sfiorano il tris con un’azione straordinaria di Felipinho che manda a sedere portiere e difensore ma centra il palo. Il terzo gol, però, è solo rimandato: a poco più di tre minuti dalla fine del primo tempo Ceccarelli anticipa il proprio portiere e regala a Echavarria un pallone da spingere in rete per lo 0-3. Nel finale di frazione la Roma colpisce un palo con Ricardinho, ma il punteggio non cambia. In avvio di ripresa i ragazzi di mister Reali provano a rientrare in partita, ma è ancora la Feldi a colpire: Echavarria firma la doppietta personale e cala il poker. Pochi secondi dopo arriva anche lo 0-5 con Braga, servito da Selucio. A metà secondo tempo la Feldi resta in inferiorità numerica per il doppio giallo a Echavarria. La Roma sfrutta la superiorità e, in maniera rocambolesca, trova il gol che accorcia le distanze. I giallorossi prendono coraggio e colpiscono il secondo palo della serata ancora con Ricardinho. Tensione anche in panchina, con l’espulsione di Cutrupi per proteste. Nel finale Calderolli sfiora il sesto gol con un elegante cucchiaio, mentre la Roma centra il terzo legno con Turrisi. Ma è solo questione di tempo per ‘China’ che trova la rete dell’1-6 deviando un tiro di Mateus e chiude definitivamente i conti. Una vittoria larga, meritata e autoritaria per la Feldi Eboli, che conferma il suo straordinario momento di forma e manda un messaggio chiaro al campionato: le volpi sono più che mai protagoniste.