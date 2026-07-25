Ospedale di Agropoli: Celano e Minella (FI) interrogano Fico

di Arturo Calabrese

Il tema dell’ospedale di Agropoli torna in consiglio regionale. I consiglieri di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella hanno infatti presentato una nuova interrogazione rivolta al presidente Roberto Fico, dopo quella a firma di Celano dei mesi scorsi. Al centro di essa vi sono chiarimenti sul futuro dell’ospedale di Agropoli e sull’attuazione della programmazione regionale prevista dal decreto ministeriale 70 del 2015. L’iniziativa arriva dopo una precedente interrogazione già depositata dal consigliere Celano, come detto, e nasce alla luce della recente proposta di revisione dell’Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, che, secondo i firmatari, non recepirebbe ancora in modo completo la programmazione regionale e non assicurerebbe la concreta attivazione del pronto soccorso previsto per il presidio ospedaliero di Agropoli. Nell’interrogazione viene chiesto alla Regione di definire tempistiche precise per l’apertura del Pronto Soccorso, di chiarire i motivi del mancato adeguamento organizzativo della struttura rispetto alle disposizioni previste per gli ospedali collocati in aree disagiate e di illustrare quali siano gli indirizzi programmatori per il futuro del presidio. Celano e Minella chiedono inoltre il rilancio dell’ospedale attraverso la classificazione come ospedale di base, considerandola una soluzione indispensabile per rispondere alle necessità sanitarie di un territorio ampio che, in particolare durante la stagione estiva, supera le 200mila presenze. L’interrogazione raccoglie anche le istanze avanzate dal Comitato civico “Obiettivo Ospedale di Agropoli” e mira a ottenere risposte chiare e concrete sul futuro di un presidio considerato fondamentale per tutelare il diritto alla salute dei cittadini del Cilento e dell’area meridionale della provincia di Salerno. Lo stesso Celano ha fatto visita al presidio permanente nei giorni scorsi, grazie anche alla sollecitazione di Mario Capo, storico politico agropolese di Forza Italia. Fico, nelle scorse settimane, aveva ufficialmente dichiarato di essere al lavoro per la riapertura dell’ospedale e l’Asl ha avviato le modifiche necessarie all’atto aziendale. È stato anche emanato un bando per l’individuazione di personale da assegnare al pronto soccorso almeno per un temporaneo potenziamento estivo, ma lo stesso è stato prolungato fino a fine mese, allungando di fatto i tempi.