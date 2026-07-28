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Ondata di calore a Salerno, D’Angelo ai medici: «Più attenzione ai pazienti fragili»

  • Luglio 28, 2026
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Ondata di calore a Salerno, D’Angelo ai medici: «Più attenzione ai pazienti fragili»

“Una nuova ondata di calore attanaglierà l’Italia per i prossimi giorni, mettendo a rischio le persone più fragili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi da temperature che potrebbero superare i 40 gradi e da alti tassi di umidità, il mio appello è rivolto ai colleghi – afferma Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno – Mi rivolgo in particolare ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio: anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età”.“Dedicare loro maggiore attenzione può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico in particolare ai più anziani. Infatti – aggiunge D’Angelo – non bisogna dimenticare che, soprattutto in estate, troppo spesso accade che gli anziani rimangano in solitudine, condizione molto pericolosa sia per il ridotto controllo dell’assunzione di farmaci, sia per il frequente determinarsi di una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione”.

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