Ebolitana, presi 5 giocatori

BOLI – L’Ebolitana è tra le protagoniste di questo mer- cato estivo e, dopo la promo- zione in Serie D, dimostra di non voler recitare il ruolo di semplice matricola. La so- cietà del presidente Gianluigi Carlino piazza tre acquisti di assoluto livello grazie al la- voro del direttore sportivo Enrico Coscia e del respon- sabile dell’area tecnica Gae- tano Iossa, che continuano a costruire una rosa ambiziosa e competitiva, agli ordini di mister Luigi Pezzella. Il primo grande colpo ri- sponde al nome di Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 destinato a di- ventare uno dei punti di rife- rimento della mediana biancoazzurra. Alto 1,85 metri, abbina qualità tecni- che, forza fisica e persona- lità. Cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Inter, con cui ha completato tutto il percorso fino alla Primavera 1 collezio- nando anche sette presenze in UEFA Youth League, ha maturato esperienze anche con Napoli e Sampdoria prima del salto tra i senior. In Serie D ha già disputato 58 partite, realizzando tre reti, mentre nella prima parte della stagione 2025/2026 ha vissuto una significativa esperienza internazionale in

Belgio con lo SL16 FC, forma- zione dello Standard Liegi.Ex Manfredonia. Il secondo botto porta la firma di Davide Zugaro, difensore classe 2000 con un curriculum im- portante tra i professionisti. Cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Inter, ha indos- sato le maglie di Olbia, Virtus Verona, Paganese e Gelbi- son, distinguendosi per affi- dabilità, duttilità ed esperienza. Un rinforzo che garantisce solidità e qualità al reparto arretrato della for-