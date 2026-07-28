Ebolitana, presi 5 giocatori

BOLI – L’Ebolitana è tra le protagoniste di questo mer- cato estivo e, dopo la promo- zione in Serie D, dimostra di non voler recitare il ruolo di semplice matricola. La so- cietà del presidente Gianluigi Carlino piazza tre acquisti di assoluto livello grazie al la- voro del direttore sportivo Enrico Coscia e del respon- sabile dell’area tecnica Gae- tano Iossa, che continuano a costruire una rosa ambiziosa e competitiva, agli ordini di mister Luigi Pezzella.
Il primo grande colpo ri- sponde al nome di Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 destinato a di- ventare uno dei punti di rife- rimento della mediana biancoazzurra. Alto 1,85 metri, abbina qualità tecni- che, forza fisica e persona- lità. Cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Inter, con cui ha completato tutto il percorso fino alla Primavera 1 collezio- nando anche sette presenze in UEFA Youth League, ha maturato esperienze anche con Napoli e Sampdoria prima del salto tra i senior. In Serie D ha già disputato 58 partite, realizzando tre reti, mentre nella prima parte della stagione 2025/2026 ha vissuto una significativa esperienza internazionale in
Belgio con lo SL16 FC, forma- zione dello Standard Liegi.Ex Manfredonia. Il secondo botto porta la firma di Davide Zugaro, difensore classe 2000 con un curriculum im- portante tra i professionisti. Cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Inter, ha indos- sato le maglie di Olbia, Virtus Verona, Paganese e Gelbi- son, distinguendosi per affi- dabilità, duttilità ed esperienza. Un rinforzo che garantisce solidità e qualità al reparto arretrato della for-
mazione biancoazzurra. A completare il tris arriva il ta- lento Fiore Cirillo, esterno a sinistra classe 2008, consi- derato uno dei prospetti più interessanti del panorama campano. Dopo gli inizi nella scuola calcio CalcioReale e il passaggio al settore giova- nile del Sorrento, nella sta- gione 2025/2026 ha trovato spazio con l’Agerola nel cam- pionato di Eccellenza Cam- pania, dimostrando personalità e qualità tecni- che nonostante la giovane età. Ufficiale l’arrivo di Ales- sandro Mauriello, terzino de- stro originario di Castellammare di Stabia classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Crotone e capace di collezionare già oltre sessanta presenze nel massimo campionato dilet- tantistico vestendo le maglie del Budoni nel girone G di Serie D, del Fasano e succes- sivamente della Virtus Fran- cavilla. Ad arricchire la mediana arriva invece Ales- sio Esposito, centrocampista italiano classe 2001 origina- rio di Torre del Greco, for- mato nei settori giovanili di Napoli e Carpi e con all’attivo un’importante esperienza in quarta serie dove ha indos- sato le maglie di Brindisi, Portici, Francavilla sul Sinni, Vibonese, Scafatese, Aci- reale, Termoli e Palmese;