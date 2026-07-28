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Saggese: “Grazie a Forze dell’Ordine per operazione contro sfruttamento lavoro”

  • Luglio 28, 2026
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Saggese: “Grazie a Forze dell’Ordine per operazione contro sfruttamento lavoro”
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Comando per la Tutela del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri e al Comando Provinciale di Salerno della Guardia di Finanza per l’importante e capillare operazione condotta in diverse province del nostro territorio regionale, che ha consentito di smantellare una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro”. Lo dichiara l’Assessora al Lavoro della Regione Campania Angelica Saggese.
“Come Regione Campania confermiamo la piena e assoluta sinergia con le Forze dell’Ordine sui temi fondamentali del lavoro dignitoso e del rispetto della legalità. La professionalità e l’impegno dimostrati dai militari confermano ancora una volta il valore del presidio che le istituzioni e le forze di polizia garantiscono quotidianamente a tutela della giustizia e della sicurezza dei cittadini. Nessuna speculazione sulle condizioni lavorative e, soprattutto, nessuno sfruttamento a danno dei soggetti più fragili possono essere tollerati sul nostro territorio”, conclude l’assessora Saggese.
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