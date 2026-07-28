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Piazza Cavour, De Luca sul cantiere: “ apertura parziale a S. Matteo”

  • Luglio 28, 2026
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Piazza Cavour, De Luca sul cantiere: “ apertura parziale a S. Matteo”

Il sindaco Vincenzo De Luca, insieme all’assessore all’Urbanistica Dario Loffredo, nella mattinata di oggi è stato in piazza Cavour per un sopralluogo con l’impresa a cui il Comune di Salerno ha appalto i lavori per riqualificare questo tratto del lungomare.

 

Queste le dichiarazioni del primo cittadino: “Quest’area abbandonata sul lungomare era diventata un simbolo di degrado nel cuore della città. ormai da quasi un ventennio. Abbiamo fatto questa gara d’appalto decidendo di dare un’accelerata.

Per la verità avevamo pensato di poter far fare i lavori all’impresa per San Matteo. Ma non credo che ce la faremo per un motivo semplice: abbiamo un problema per le forniture del materiale edile per la pavimentazione. Siamo in un periodo estivo.

Ci vogliono almeno tre mesi dall’ordine per avere il materiale che serve. Vedremo di fare almeno un’apertura parziale per San Matteo. Un po’ di pazienza ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare.

Come vedete l’area è molto grande: un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova la sua dignità urbana“.

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