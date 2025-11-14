Omicidio Vassallo, flash mob per Fabio Cagnazzo

Un centinaio di persone, tra familiari, colleghi, ex colleghi e amici dell’ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, indagato per l’omicidio del Sindaco pescatore, Angelo Vassallo, ha inscenato – come riporta il sito web dell’emittente LiraTv – un flash-mob dinanzi al Palazzo di Giustizia di Salerno per manifestare la loro vicinanza al militare dell’Arma.

Esposto anche uno striscione che recitava: “Verità e Giustizia anche per Fabio Cagnazzo”. I manifestanti hanno raggiunto Salerno in occasione della terza udienza pre-dibattimentale davanti al Gup Giovanni Rossi. Tutti con magliette e pettorine con la scritta “Io sto con Fabio”

. C’è chi è arrivato anche da fuori regione per sostenere il colonnello indagato insieme all’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, all’imprenditore di Scafati Giuseppe Cipriano e all’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.

“Fabio è una persona seria e onesta, ha sempre onorato la divisa che ha indossato,” le parole di un amico di infanzia, mentre un ex collega ricorda gli insegnamenti ricevuti e le operazioni compiute insieme in Sicilia.

“Fabio Cagnazzo è una persona innocente, ha arrestato più di 180 latitanti, sempre onorato la divisa”, aggiunge un altro manifestante, ricordando come tutti, non solo i familiari del sindaco pescatore, vogliono “verità e giustizia per Angelo Vassallo”.