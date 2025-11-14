Linea d’Ombra, incontro tra Credendino e Recchioni - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Rifiuti, Tiso(Accademia IC): “Comuni si impegnino di più per economia circolare”
Emendamento contro discriminazioni su sanatoria edilizia Campania
Linea d’Ombra, incontro tra Credendino e Recchioni
Omicidio Vassallo, flash mob per Fabio Cagnazzo
Spettacolo e Cultura Cinema e Tv

Linea d’Ombra, incontro tra Credendino e Recchioni

  • Novembre 14, 2025
  • 0
  • 109
  • 2 Min Read
Linea d’Ombra, incontro tra Credendino e Recchioni

Una serata dedicata al potere delle storie e alla forza dei linguaggi contemporanei quella che si è svolta al Complesso di San Michele, nell’ambito del Festival Linea d’Ombra. Protagonista dell’appuntamento, intitolato “La storia è un mattone”, è stato Roberto Recchioni, uno dei più noti sceneggiatori italiani, autore di storie per Diabolik, Dylan Dog e Tex, tre pilastri della narrativa a fumetti.

 

Con la consueta energia e passione, l’artista romano ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso i molteplici volti della narrazione, mostrando come una storia possa assumere forme diverse — dal fumetto al cinema, dal videogioco alla letteratura — senza mai tradire la propria essenza. Al suo fianco, l’art director di Linea d’Ombra e COMICON Roberto Policastro, che ha dialogato con Recchioni accompagnandolo in un confronto vivo e partecipato.

All’incontro ha preso parte anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Fondazione Carisal), Domenico Credendino, appassionato in particolare delle storie del celebre Dylan Dog, che ha salutato la platea e incontrato Recchioni, sottolineando nel suo intervento l’importanza di sostenere la cultura come strumento di crescita e coesione per la comunità.

L’evento, sostenuto dalla Fondazione Carisal, ha confermato la collaborazione tra il Festival Linea d’Ombra e le realtà culturali del territorio, offrendo al pubblico salernitano un’occasione di riflessione sul valore delle storie e sulle nuove forme di creatività che animano la scena italiana contemporanea.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012