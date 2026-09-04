Omicidio Vassallo: domani ad Acciaroli il ricordo a 16 anni dalla morte

“Ricordare Angelo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità. Ogni anno questa giornata ci ricorda che il modo più autentico per onorare Angelo è continuare a lavorare per una comunità più giusta, più sostenibile e capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici”. Lo dichiara il sindaco di Pollica (Salerno), Stefano Pisani, alla vigilia delle iniziative in programma ad Acciaroli per ricordare il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo a 16 anni dall’omicidio. Il programma prenderà il via alle ore 19 nella chiesa dei Santi Annunziata di Acciaroli con la messa in suffragio di Angelo Vassallo. Alle 20 all’Arena del Mare si terrà la commemorazione con la deposizione in mare di una corona di alloro, accompagnata dalle note del Silenzio. Alle 20.20, in piazza Vittorio Emanuele, sarà il momento dei “Dialoghi per abitare il futuro”, uno spazio dedicato alla riflessione su come costruire comunità capaci di affrontare le sfide del presente senza perdere il rapporto con il territorio e con la propria identità. Alle 21 la piazza ospiterà la consegna del Premio Angelo Vassallo, riconoscimento che nel suo nome continua a valorizzare idee, persone e percorsi coerenti con quella visione di amministrazione e di comunità che ha caratterizzato il suo impegno. Alle 21.45, Acciaroli spegnerà le luci per un momento di silenzio