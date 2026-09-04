De Luca: “Per gli incivili metodo Singapore, venti frustate”

“L’unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore”, ossia “venti frustate sul groppone”. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca insiste nella crociata contro gli “incivili” e commenta così un nuovo episodio di abbandono illeciti di rifiuti ingombranti nel centro storico. “Abbiamo ripreso di spalle lo stesso imbecille che la scorsa settimana aveva depositato un frigorifero in un vicolo del centro storico. Questa volta è tornato sul luogo del delitto per depositare un asse da stiro. Mi sono ricordato le vicende che riguardavano il processo di risanamento della brucellosi delle bufale nell’area del Casertano. Quando hanno la brucellosi, l’unico sistema è abbatterle. A Singapore, per le infrazioni come questa, per i reati ambientali, per i rifiuti, ma anche nelle scuole, la Polizia Municipale è dotata non di manganelli ma di un nerbo di bue e, adesso, di un frustino di rattan”, ha detto De Luca.