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Cronaca Capaccio Paestum

Omicidio a Capaccio: 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa

  • Novembre 5, 2026
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Omicidio a Capaccio: 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa

Un grave episodio di sangue ha scosso la comunità di Capaccio Paestum nella serata di ieri. Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità marocchina e incensurato,  è stato ucciso davanti alla propria abitazione in via Barizzo Foce Sele, raggiunto da un colpo di pistola alla testa al culmine di un violento litigio.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, il tragico epilogo sarebbe arrivato a seguito di una discussione accesa scoppiata in strada. Nel corso della lite, l’aggressore – che dalle prime informazioni raccolte parrebbe essere un connazionale della vittima – avrebbe estratto un’arma da fuoco, sparando a bruciapelo verso il 25enne e lasciandolo a terra privo di vita prima di darsi alla fuga.

Le indagini in corso

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 518, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane a causa della gravità della ferita riportata.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli e del Reparto Operativo di Salerno hanno immediatamente recintato l’area ed avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire il movente del delitto. Sono attualmente in corso ricerche e posti di blocco in tutta la zona circostante per rintracciare il presunto responsabile.

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