Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia” Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato Gareth Thomas: “Poca consapevolezza su Hiv, va portata all’attenzione dei media” Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Midterm Usa, Crepet: “Sconfitta elettorale non indebolisce Trump, si sente l’ultimo salvatore del Paese” Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani Ecomondo, la Buona comunicazione racconta la complessità della transizione Cyberattacchi ai supermercati, casi a Treviso e Isernia: colpiti i freezer Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà l’autonomia per la gestione rifiuti” Moschese (UniMi): “Tutti possono essere a rischio Hiv, superare i pregiudizi e fare prevenzione” Zocchetti (ViiV): “Lo stigma sull’Hiv nasce da scarsa conoscenza dei progressi scientifici” Tumore al pancreas, Regione Lombardia acquisterà farmaco per paziente di Lecco Martina Colombari racconta in tv la diastasi addominale: “Può succedere, nessuna tragedia” Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato Gareth Thomas: “Poca consapevolezza su Hiv, va portata all’attenzione dei media” Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Midterm Usa, Crepet: “Sconfitta elettorale non indebolisce Trump, si sente l’ultimo salvatore del Paese” Radiogenomica, al congresso Sirm un riconoscimento alla scienziata Asmaa Al-Thani Ecomondo, la Buona comunicazione racconta la complessità della transizione Cyberattacchi ai supermercati, casi a Treviso e Isernia: colpiti i freezer Proietti (Ama): “Con nuovi impianti Roma raggiungerà l’autonomia per la gestione rifiuti” Moschese (UniMi): “Tutti possono essere a rischio Hiv, superare i pregiudizi e fare prevenzione” Zocchetti (ViiV): “Lo stigma sull’Hiv nasce da scarsa conoscenza dei progressi scientifici” Tumore al pancreas, Regione Lombardia acquisterà farmaco per paziente di Lecco
Ultim'ora Nazionale

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda

  • Novembre 5, 2026
  • 0
  • 26
  • 2 Min Read
Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann condannato all’ergastolo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda

(Adnkronos) – I giudici della Prima Corte di Assise di Roma hanno condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per tre anni, Francis
Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, trovate senza vita il 7 giugno dello scorso anno a Villa Pamphili.  

A Kaufmann, alias Rexal Ford, che dopo i fatti era fuggito in Grecia, i pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il pm Antonio Verdi, contestano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere.  

Una sentenza che accoglie le richieste della procura. “Kaufmann è freddo, lucido, manipolatore, narcisista patologico, ma non è incapace di intendere e volere. Ha una forte e spiccata personalità ma è un impostore”, aveva sottolineato il pm nella requisitoria nella scorsa udienza. Un “impostore” che è riuscito a “incartare” anche gli agenti che lo avevano fermato mentre era ubriaco in strada con la figlia e che “se avessero fatto bene il loro lavoro forse la bambina sarebbe ancora viva”, aveva detto il pubblico ministero.  

Il difensore, l’avvocato Paolo Foti, questa mattina nel corso dell’arringa aveva sollecitato, invece, l’assoluzione per Kaufmann da entrambi i capi di imputazione per non aver commesso il fatto, anche con formula dubitativa. Il processo a Kaufmann era stato sospeso lo scorso maggio dopo che la Corte aveva disposto un percorso farmacologico per l’imputato ed era ripreso dopo poco più di un mese quando lo stato psicofisico dell’imputato è stato ritenuto dai giudici compatibile con il carcere. Lo scorso ottobre poi i giudici avevano rigettato l’ultima istanza della difesa che aveva chiesto una nuova perizia per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Oggi la condanna all’ergastolo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025