Odierna (Cirielli Pres): Serve rappresentanza forte del territorio

Una settimana al voto con gli scenari che ormai sono ben definiti. Per Sebastiano Odierna, ex consigliere comunale di Sarno ed ex assessore della Provincia di Salerno, il quadro era già ben chiaro più di un mese fa, quando aveva manifestato la sua intenzione e piena disponibilità a candidarsi a sostegno di Edmondo Cirielli.

Una candidatura annunciata già da tempo, ancor prima che venisse ufficializzato il nome di Cirielli alla guida del centrodestra. Può spiegarci le ragioni di questa sua discesa in campo?

“E’ necessaria una rappresentanza più forte al nostro territorio, più attenta alle classi sociali più deboli ed emarginate; occorre una programmazione sanitaria che valorizzi le eccellenze e migliori la quantità e qualità dei servizi offerti, e non guardi solo a budget e bilanci. Ed occorre anche valorizzare le inestimabili ricchezze umane e naturali del nostro territorio, che non sono poche. La vera misura di una Regione non si calcola soltanto in base al PIL, ma da come tratta chi resta indietro, i più deboli e più svantaggiati. Ho fatto l’assessore provinciale alle Politiche sociali in anni difficili, peraltro proprio con l’attuale candidato alla presidenza della Regione, Edmondo Cirielli, con cui all’epoca nacque una straordinaria sinergia. Ho imparato, in quegli anni, che dietro i numeri ci sono storie. Famiglie che non arrivano a fine mese, disabili senza assistenza, ragazzi che cercano una direzione, sanità che non funziona. La Campania ha bisogno di una rete sociale forte, non di bonus a tempo. Voglio proporre un Piano Regionale per l’Inclusione, che metta insieme Comuni, associazioni e imprese sociali per creare percorsi stabili di autonomia, non elemosine”.

In molti sostengono che con Cirielli il centrodestra ha recuperato il gap nei confronti del centrosinistra. Lei è d’accordo? E che possibilità ha di vincere la vostra coalizione?

“I dati statistici sono la risposta più eloquente. In pochissime settimane Edmondo Cirielli ha colmato un gap che sulla carta sembrava incolmabile, riaprendo la partita e restituendo entusiasmo e fiducia ha tutto il mondo del centrodestra.

Sulle ali di questo entusiasmo e di questa fiducia, vedo assolutamente possibile il sorpasso. Non è più una sfida improponibile. Vogliamo attrarre ora anche disaffezionati e sfiduciati. Restare a casa vuol dire lasciar decidere gli altri. La vera protesta oggi è partecipare al voto. Credo che la politica – quella buona, fatta col cuore, con le competenze e senza clientelismi, possa ancora cambiare le cose”.

Come sosterrà questi ultimi giorni di campagna elettorale prima del voto?

“Continuando ad ascoltare le persone. La politica è diventata autoreferenziale, chiusa nei palazzi e nei talk show, con battute e spiritosaggini da cabaret. Io voglio riportarla tra la gente, nei mercati, nei quartieri, nei reparti ospedalieri. Parlando e confrontandomi. Chi mi conosce sa che lo faccio da sempre, ogni giorno: e non è quindi una strategia prettamente elettorale”.

Andando più nello specifico, secondo lei, se il centrodestra dovesse spodestare l’attuale governo, dove dovrebbe intervenire per risollevare la Regione Campania? Lei si è molto occupato della bonifica del fiume Sarno.

“La tutela dell’ambiente è una priorità del programma del presidente Cirielli. È importante perché dagli interventi di bonifica, innanzitutto del fiume Sarno, dipendono tutte le politiche di tutela e valorizzazione di una vasta area del territorio regionale. Senza considerare la pesante incidenza che questi fattori inquinanti hanno sulla salute delle persone”.

Un appello ai suoi elettori. Perchè scegliere Odierna e Cirielli Presidente della Regione Campania?

“Perché è tempo di restituire dignità e serietà alla politica. Il Pnrr e le risorse comunitarie rappresentano straordinarie opportunità che occorre sfruttare per trarne il massimo profitto. Cirielli è la persona giusta e lo dico con piena cognizione di causa. Ho lavorato da assessore con lui in provincia di Salerno e so bene quanto sia rigoroso, decisionista, concreto. Proprio ciò di cui ha bisogno la Campania oggi: e spero che i miei concittadini lo capiscano”. Un tempo per cambiare, un tempo per sognare e questo sogno, non più irrealizzabile, per Odierna e per il centrodestra si chiama Palazzo Santa Lucia. La sfida è aperta.

Mario Rinaldi