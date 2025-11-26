ODCEC Salerno, venerdì l’Assemblea degli iscritti:

Gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, gli iscritti all’Elenco Speciale e le Società tra Professionisti sono convocati per l’Assemblea che si terrà, in modalità in presenza, presso la Sede dell’Ordine in Via Roma 39 a Salerno, venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17 (in seconda convocazione). All’ordine del giorno il bilancio preventivo relativo all’anno 2026 dell’Ordine, la relazione del Collegio dei Revisori e le delibere consequenziali.

Nel corso dell’assise sarà illustrato nel dettaglio il Conto Preventivo 2026, già consultabile anche sul sito dell’Ordine (https://salerno.commercialisti.it/notizie-in-evidenza/assemblea-bilancio-preventivo-2026-odcec-salerno/) in fede ai principi di pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche su cui si impronta l’attività del Consiglio guidato da Agostino Soave che, oltre ad illustrare nel dettaglio il documento previsionale, farà un punto sui progetti in campo, in particolare quelli per il rilancio dell’attrattività della professione.

“Il Rapporto 2024 sull’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – spiega il presidente Soave – ci consegna l’azzeramento della crescita degli iscritti, a cui fa da contraltare una crescita del reddito medio professionale del 10% circa, con una disparità sia in termini di iscrizioni che di reddito medio tra nord e sud. Anche a Salerno i numeri rispecchiano quelli della media nazionale, cioè azzeramento della crescita e riduzione del numero dei tirocinanti.

Il trend negativo degli iscritti negli ultimi anni, ed in particolare la riduzione del numero dei tirocinanti, devono fare riflettere su quelle che sono le problematiche della professione del commercialista in generale, e su quelle che potrebbero essere le conseguenze negative sulla cassa professionale di appartenenza, che ad oggi godono di buona salute.

Noi ci stiamo impegnando per attrarre i giovani futuri commercialisti. Abbiamo incontrato gli studenti del corso del primo anno di Economia all’Università degli studi di Salerno, dove abbiamo spiegato loro il percorso che bisogna fare per diventare commercialista ma soprattutto ho provato a spiegare chi è e cosa fa un commercialista, provando a convincerli che la nostra, nonostante tutto, resta una professione bellissima.

È stata rinnovata la Convenzione triennale tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e l’Università degli Studi di Salerno, dipartimento DISA-MIS e dipartimento DISES, per lo svolgimento di un tirocinio semestrale in concomitanza con il percorso formativo per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, fatta con l’intento di avvicinare i giovani colleghi alla nostra professione”.