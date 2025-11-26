Fico incontra presidente Anac Busia - Le Cronache Attualità
Fico incontra presidente Anac Busia
Fico incontra presidente Anac Busia

  • Novembre 26, 2025
Fico incontra presidente Anac Busia

Il neo eletto presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Roma il presidente dell’Anac Giuseppe Busia nella sede dell’Autorità nazionale anticorruzione. “Ringrazio il presidente Busia per la disponibilità e per il confronto costruttivo”, dichiara Fico. “Nell’ottica della collaborazione tra l’Autorità e la Regione Campania abbiamo discusso di strumenti come i protocolli di vigilanza collaborativa che l’Anac sigla per supportare le pubbliche amministrazioni nelle loro attività. È in questa direzione di costante sinergia istituzionale che intendo lavorare per il futuro della Campania”, conclude Fico

