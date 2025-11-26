Fico incontra presidente Anac Busia

Il neo eletto presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Roma il presidente dell’Anac Giuseppe Busia nella sede dell’Autorità nazionale anticorruzione. “Ringrazio il presidente Busia per la disponibilità e per il confronto costruttivo”, dichiara Fico. “Nell’ottica della collaborazione tra l’Autorità e la Regione Campania abbiamo discusso di strumenti come i protocolli di vigilanza collaborativa che l’Anac sigla per supportare le pubbliche amministrazioni nelle loro attività. È in questa direzione di costante sinergia istituzionale che intendo lavorare per il futuro della Campania”, conclude Fico
Categorie
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco