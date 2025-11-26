San Marzano: donna isolata dalle piogge salvata dai vigili del fuoco - Le Cronache Provincia
San Marzano: donna isolata dalle piogge salvata dai vigili del fuoco
San Marzano Sul Sarno

  Novembre 26, 2025
Intervento dei vigili del fuoco di Salerno nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere una donna rimasta bloccata in casa a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio nelle ultime ore. La chiamata è arrivata poco dopo le 15: la persona, impossibilitata a lasciare l’abitazione invasa dall’acqua, è stata evacuata grazie all’impiego di personale specializzato e mezzi per le emergenze alluvionali. Durante l’operazione sono stati messi in salvo anche diversi cani e gatti, presenti nell’abitazione e recuperati insieme alla proprietaria.

