San Marzano: donna isolata dalle piogge salvata dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Salerno nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere una donna rimasta bloccata in casa a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio nelle ultime ore. La chiamata è arrivata poco dopo le 15: la persona, impossibilitata a lasciare l’abitazione invasa dall’acqua, è stata evacuata grazie all’impiego di personale specializzato e mezzi per le emergenze alluvionali. Durante l’operazione sono stati messi in salvo anche diversi cani e gatti, presenti nell’abitazione e recuperati insieme alla proprietaria.