Grand Hotel Salerno, il Tar sospende provvedimento del Comune

Una nuova e importante svolta giudiziaria segna la complessa vicenda amministrativa che coinvolge una delle strutture ricettive più iconiche della città. Il Tar della Campania (sezione staccata di Salerno) ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società Panoramica Srl, proprietaria e gestrice della struttura, congelando con effetto immediato l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Salerno aveva disposto la revoca delle autorizzazioni e la conseguente chiusura dell’attività commerciale.

La decisione dei giudici amministrativi concede così una boccata d’ossigeno alla proprietà e garantisce la continuità operativa del complesso alberghiero sul lungomare Clemente Tafuri, almeno fino al prossimo 3 dicembre, data in cui è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito della causa.

Le tappe dello scontro tra Panoramica Srl e il Comune

Il contenzioso legale affonda le radici in una serie di verifiche edilizie, urbanistiche e tributarie avviate dagli uffici comunali di Palazzo di Città nei confronti della società di gestione:

I rilievi e le difformità contestate Fase iniziale L’amministrazione comunale avvia un iter procedimentale contestando presunte irregolarità edilizio-urbanistiche su alcune aree e pertinenze del complesso ricettivo, oltre a posizioni debitorie pendenti relative ai tributi locali L’ordinanza di chiusura dell’Amministrazione Atto esecutivo A seguito dei mancati adeguamenti nei tempi prescritti, il Comune di Salerno notifica la revoca della licenza di esercizio e l’ordinanza di cessazione delle attività alberghiere e congressuali per il Grand Hotel Salerno. L’impugnazione di Panoramica Srl Ricorso al TAR La società Panoramica Srl presenta ricorso d’urgenza dinanzi al Tar della Campania, evidenziando il grave ed irreparabile danno economico e occupazionale derivante da una chiusura immediata della struttura. La pronuncia cautelare favorevole Ottobre 2026 Il tribunale amministrativo sospende l’efficacia degli atti comunali, ritenendo prevalenti le esigenze cautelari in attesa dell’esame di merito fissato per il 3 dicembre.

Le prospettive verso l’udienza di dicembre

La decisione dei magistrati salernitani permette al Grand Hotel Salerno di proseguire regolarmente la propria attività, salvaguardando per il momento i livelli occupazionali dei dipendenti e gli impegni già assunti per eventi e soggiorni turistici.

Il focus si sposta ora sulla scadenza del 3 dicembre: in quella sede, il Tar entrerà nel merito delle doglianze sollevate da Panoramica Srl e delle controdeduzioni presentate dall’Avvocatura del Comune di Salerno, stabilendo in via definitiva la legittimità dei provvedimenti comunali.