Grand Hotel Salerno, il Tar sospende provvedimento del Comune

Una nuova e importante svolta giudiziaria segna la complessa vicenda amministrativa che coinvolge una delle strutture ricettive più iconiche della città. Il Tar della Campania (sezione staccata di Salerno) ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società Panoramica Srl, proprietaria e gestrice della struttura, congelando con effetto immediato l’efficacia del provvedimento con cui il Comune di Salerno aveva disposto la revoca delle autorizzazioni e la conseguente chiusura dell’attività commerciale.
La decisione dei giudici amministrativi concede così una boccata d’ossigeno alla proprietà e garantisce la continuità operativa del complesso alberghiero sul lungomare Clemente Tafuri, almeno fino al prossimo 3 dicembre, data in cui è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito della causa.
Le tappe dello scontro tra Panoramica Srl e il Comune
Il contenzioso legale affonda le radici in una serie di verifiche edilizie, urbanistiche e tributarie avviate dagli uffici comunali di Palazzo di Città nei confronti della società di gestione:
Le prospettive verso l’udienza di dicembre
La decisione dei magistrati salernitani permette al Grand Hotel Salerno di proseguire regolarmente la propria attività, salvaguardando per il momento i livelli occupazionali dei dipendenti e gli impegni già assunti per eventi e soggiorni turistici.
Il focus si sposta ora sulla scadenza del 3 dicembre: in quella sede, il Tar entrerà nel merito delle doglianze sollevate da Panoramica Srl e delle controdeduzioni presentate dall’Avvocatura del Comune di Salerno, stabilendo in via definitiva la legittimità dei provvedimenti comunali.