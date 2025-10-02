Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ascolti tv, ‘Il Commissario Montalbano’ e ‘La Ruota della Fortuna’ vincono ancora
Codere rafforza presenza Italia con nuovo sito gioco on line
Lavoro, Inapp: “Inattività punto chiave mancato accesso donne a mercato”
Tumori: ricerca ematologica tra qualità della vita e Ai, a Roma meeting internazionale Ail-Gimema
Motori

Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026

  • Ottobre 2, 2025
  • 0
  • 62
  • 2 Min Read
Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026

(Adnkronos) – La nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 è stata progettata per affrontare le sfide più dure e confermarsi regina assoluta nelle competizioni internazionali. Portata in gara con successo dal pluricampione del mondo Manuel Lettenbichler, questa versione aggiornata eleva ulteriormente gli standard grazie a innovazioni tecniche e dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere estremo.  Simbolo indiscusso delle sfide come il Red Bull Erzbergrodeo e il Red Bull Romaniacs, la nuova KTM 300 EXC HARDENDURO si distingue per un look ancora più aggressivo. La livrea mantiene il tradizionale arancione KTM, arricchito da grafiche bianche e nere, un telaio arancione lucido e numerosi dettagli anodizzati provenienti dal catalogo PowerParts. Il cuore degli aggiornamenti riguarda le sospensioni. La forcella WP XACT da 48 mm con tecnologia a cartuccia chiusa introduce un innovativo sistema di regolazione del precarico che permette un intervento rapido e manuale, con un’escursione totale di 4 mm e un risparmio di peso pari a 200 grammi. Anche il monoammortizzatore WP XPLOR PDS è stato rivisto per garantire un bilanciamento ottimale e una trazione sempre costante, anche nelle condizioni più critiche. Sul fronte tecnico, debutta un nuovo connettore CPC del carburante protetto da tappo rinforzato per evitare infiltrazioni di sporco e urti esterni. Il sistema di raffreddamento beneficia di un tappo radiatore filettato, ora più pratico da aprire, con ventola di serie inclusa per la massima efficienza. A completare il pacchetto, una lunga lista di componenti dedicati che sottolineano la vocazione della moto: ruote Factory con cerchi e raggi neri, mozzi e nippli arancioni, kit protezione telaio Factory, sella nera antiscivolo, selettore mappe a manubrio, piastre forcella CNC anodizzate nere e paramani chiusi.  Non mancano paramotore, dischi freno protetti, staffe motore anodizzate nere, cinghie di sollevamento e dettagli esclusivi come il tappo olio arancione e la protezione cilindretto frizione dello stesso colore. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Motori

Lexus ES 2025: anteprima il 23 aprile

(Adnkronos) – Il prossimo 23 aprile, Lexus presenterà al mondo la

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Mercedes-Benz estende la sua gamma di monovolume

(Adnkronos) – A partire dal 2026 arriveranno da parte di Mercedes

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Audi E5 Sportback al Salone di Shanghai

(Adnkronos) – Audi si prepara a un debutto storico al Salone

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

BYD SEALION 7: cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) – BYD SEALION 7 ha ottenuto la valutazione massima nei

agest.it
Aprile 23, 2025
Motori

Nuova Citroen C4 Collection, tecnologia intelligente

(Adnkronos) – Citroen rinnova la sua proposta nel segmento C con

agest.it
Aprile 28, 2025