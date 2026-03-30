Nuova fase per Giffoni, da ente autonomo a fondazione

Il Giffoni Film Festival compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. L’Ente Autonomo Giffoni Experience cambia veste giuridica e si trasforma nella Fondazione di Partecipazione “Giffoni Experience – La Valle delle Culture”, inaugurando una nuova fase nella storia del progetto nato nel 1971 e diventato nel tempo uno dei modelli culturali made in Campania più significativi e riconosciuti in Italia e nel mondo. Il nuovo modello introduce una governance articolata e partecipata, pensata per accompagnare le sfide del progetto. Gli organi della Fondazione comprendono l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale, l’organo di controllo, il comitato scientifico e il garante dell’identità. Al centro di questa nuova fase resta la figura di Claudio Gubitosi, fondatore e ideatore di Giffoni, riconosciuto dallo statuto come autore e promotore dell’intero progetto culturale. “Questa trasformazione – dichiara il presidente, Pietro Rinaldi – rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro di Giffoni. Dopo cinquantasei anni di storia sentivamo la necessità di dotare questo progetto di una struttura capace di accompagnarne la crescita e di garantire continuità alla sua visione. Giffoni è nato da un sogno condiviso con i giovani e con il territorio: oggi diventa una Fondazione perché possa continuare a crescere, evolversi e dialogare con il mondo”. “Sono orgoglioso di tutta la mia vita dedicata a questa idea – continua Claudio Gubitosi – lascio e affido ai tanti giovani del team la responsabilità di proseguire questo cammino che è storia infinita. Sono certo che, sempre di più, Giffoni sarà attento alle trasformazioni sociali e all’impegno verso queste straordinarie generazioni di giovani che hanno tutto il diritto di vivere il proprio tempo, essere ascoltati e disegnare il proprio futuro”. L’assemblea dei soci, convocata in forma straordinaria, ha approvato all’unanimità la trasformazione dell’ente in fondazione e lo statuto, alla presenza del notaio, Stefano Fazzari. Il percorso trasformativo da Ente a Fondazione sarà completato nei prossimi mesi per l’ottenimento del riconoscimento giuridico
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