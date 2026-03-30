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Salernitana, brusca frenata nella trattativa

  • Marzo 31, 2026
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Salernitana, brusca frenata nella trattativa

Si complica la trattativa tra Iervolino e Rufini che era alla svolta finale. Martedì mattina era fissato un appuntamento con il notaio Occorsio ma nelle ultime ore è sorto il problema della fidejussione che Rufini deve garantire contestaulmente alla Federazione per sollevare IervolinoAlla Federazione non basta il preliminare

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