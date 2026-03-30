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ribunale Salerno annulla terzo provvedimento fermo Geo Barents

  • Marzo 30, 2026
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ribunale Salerno annulla terzo provvedimento fermo Geo Barents

La sentenza del tribunale di Salerno ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere operativa tra giugno 2021 e novembre 2024, e ha confermato che la condotta dell’equipaggio di MSF era del tutto legittima e conforme al diritto internazionale e nazionale. “Si tratta di un’altra sentenza che ribadisce il dovere di salvare vite in mare e mette in luce l’ostruzionismo sistematico delle autorità italiane nei confronti delle operazioni umanitarie di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale” ha dichiarato Juan Matías Gil, capomissione di MSF per la ricerca e soccorso in mare. “Eppure, nonostante le ripetute vittorie in tribunale, gli operatori e le operatrici umanitari coinvolti nelle operazioni di ricerca e soccorso continuano a subire vessazioni amministrative e a essere criminalizzati, mentre le persone continuano ad annegare a causa delle politiche fallimentari dell’Europa in materia di migrazione e soccorso”

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