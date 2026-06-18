Notte prima degli esami. Lettera aperta agli studenti e alle studentesse

Elisabetta Barone*

OGGI migliaia di studentesse e studenti in tutta Italia affronterano la prima prova del nuovo Esame di maturità. Nuovo nella definizione e nella struttura. Un esame volto non solo a verificare conoscenze e competenze acquisite durante il quinquennio ma a valutare la maturità acquisita, alla capavita di discernere e orientarsi nela vita, alla capacita di sentirsi chiamati a contribure da cittadini responsabili alla vita della comunità. Tra le migliaia di ragazzi/e italiani ci saranno anche gli stidenti e le studentesse del nostro liceo, provenienti dai percorsi Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale, Musicale e Coreutico. A loro desidero rivolgere un pensiero che va oltre il tradizionale augurio di buon esame. La maturità rappresenta uno dei pochi riti di passaggio che la nostra società continua a condividere. È un momento che segna la conclusione di un percorso formativo e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova stagione di responsabilità, autonomia e partecipazione alla vita civile. In un tempo caratterizzato da cambiamenti rapidi, dall’avanzata delle nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale, da tensioni internazionali e profonde trasformazioni economiche e sociali, la scuola continua a svolgere una funzione essenziale: formare cittadini consapevoli, persone capaci di interpretare la complessità del presente e di contribuire alla costruzione del futuro. L’esame che attende i nostri studenti non misura soltanto conoscenze e competenze. È il punto di arrivo di anni trascorsi a sviluppare senso critico, capacità di confronto, spirito di collaborazione e consapevolezza delle proprie potenzialità. Chi ha scelto il Liceo Scientifico ha imparato il rigore del metodo e il valore della ricerca. Chi ha frequentato le Scienze Umane ha approfondito la comprensione delle persone e delle comunità, delle relazioni personali e sociali. Gli studenti del Linguistico hanno scoperto che ogni lingua è un ponte tra culture e popoli. I ragazzi dell’Economico Sociale hanno studiato i meccanismi economici, ma anche antropologici che regolano le società contemporanee. Gli allievi del Musicale e del Coreutico hanno sperimentato come disciplina, talento, sacrificio e creatività possano fondersi in un unico percorso di crescita come testimoniato dai percorsi di eccellenza di molti di loro. La pluralità di indirizzi del nostro liceo rende evidente come attraverso strade diverse sia possibile perseguire un medesimo obiettivo: diventare donne e uomini preparati ad affrontare il proprio tempo, a offrire il proprio contributo per l’edificazione di una società più umana, più equa, piu solidale. Il mio augurio e che ciascuno affronti queste giornate con serenità. Nessun esame può racchiudere interamente il valore di una persona. Dietro ogni elaborato, ogni colloquio, ogni voto finale vi sono anni di studio, di relazioni, di impegno, di cadute e di ripartenze che nessuna commissione potrà mai misurare completamente. Per questo il mio augurio è che i nostri maturandi affrontino questa prova con fiducia in se stessi e con la consapevolezza di essere già portatori di un patrimonio prezioso di conoscenze, esperienze e valori.Alla vigilia dell’esame desidero inoltre rivolgere un ringraziamento alle famiglie, che hanno accompagnato i propri figli lungo questo percorso, e ai docenti, che con passione, professionalità e dedizione hanno contribuito alla loro formazione umana e culturale. Oggi si aprirà una nuova pagina nella vita dei nostri giovani. A loro affidiamo una speranza semplice e ambiziosa al tempo stesso: che sappiano mettere il proprio talento al servizio della comunità, custodire il valore della conoscenza e non smettere mai di coltivare la curiosità, il senso critico e il desiderio di migliorare il mondo che li circonda. Buona maturità a tutte e a tutti.

* Preside Liceo Alfano I