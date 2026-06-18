Angri, ecco la Giunta Scoppa

Un Esecutivo per metà espressione delle liste che hanno partecipato all’ultima tornata elettorale e per l’altra metà formata da tecnici esterni. Così, il neo Sindaco di Angri, Alfonso Scoppa, ha definito la composizione della nuova Giunta Comunale che lo affiancherà nell’azione amministrativa per il governo cittadino. Le scelte sono state ispirate dalle competenze professionali, dall’esperienza e dalla disponibilità al servizio della comunità di ciascuno dei componenti dell’esecutivo cittadino, con l’obiettivo di affrontare con serietà e concretezza le sfide che attendono la città nei prossimi anni. Il ruolo di Vicesindaco è stato affidato al dottor Massimiliano Mazzola, al quale sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, SUAP e Commercio. Mazzola è un esterno che non ha partecipato direttamente alla competizione, ma ha ispirato il nome di una lista. La sua nomina è frutto di un accordo politico definito prima dell’inizio della campagna elettorale. Nella civica che porta il nome di “Mazzola” la prima eletta è stata la moglie Carla Parascandolo, che però non fa parte dell’Esecutivo, ma siederà tra gli scranni della maggioranza di governo. Gli altri componenti della Giunta Comunale sono: Giacomo Sorrentino (della lista “Alfonso Scoppa Sindaco”), Assessore ai Servizi Sociali, Sport, Politiche Giovanili, Digitalizzazione e Pari Opportunità; Carmen Fattorusso (della lista “noi Angri Radici e Futuro”), Assessore a Polizia Locale, Protezione Civile, Patrimonio e Personale; Gina Fusco (della lista “Alleanza Progressista”), Assessore a Cultura, Spettacolo, Turismo, Istruzione, Politiche Educative e Rapporti con il Consiglio Comunale; Benedetto D’Ambrosio, Assessore ai Lavori Pubblici, alla Manutenzione ed Edilizia Scolastica; Renato Orlando, Assessore al Contenzioso, Affari Legali e Affari Generali; Mina De Pascale, Assessore a Bilancio, Tributi, Cimitero e Arredo Urbano. Il Sindaco Alfonso Scoppa manterrà le deleghe ad Ambiente, Comunicazione e Sanità. Gli ultimi tre indicati nell’elenco dei nominati sono tecnici esterni, individuati in base alle loro specifiche professionalità nei settori di loro competenza, ingaggiati per consentire di dettare una linea politica idonea alle esigenze della nuova amministrazione, mantenendo fermo il principio identitario che rappresenta le liste di ispirazione politica che hanno supportato Scoppa nel corso della tornata elettorale. “La nomina della Giunta – ha dichiarato il neo primo cittadino – rappresenta il primo passo concreto del lavoro che ci attende. Abbiamo costruito una squadra composta da persone competenti, motivate e profondamente legate alla nostra città, chiamate a svolgere un ruolo importante al servizio della comunità. A tutti gli assessori rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno affrontare questo incarico con responsabilità, impegno e spirito di collaborazione. Da oggi inizia una nuova fase amministrativa che ci vedrà lavorare quotidianamente per Angri, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini, migliorare i servizi e contribuire alla crescita della nostra comunità”. Con la presentazione della Giunta prende ufficialmente avvio l’attività amministrativa del nuovo governo cittadino, che nelle prossime settimane sarà chiamato a definire le priorità operative e a dare attuazione agli impegni assunti con la cittadinanza. Mario Rinaldi