Norman: "Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Norman: “Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner” Carrafiello (UniMi): “Radiologia interventistica quarto pilastro nella cura del cancro” Grassi (Sirm): “Con Ai necessario più senso critico in radiologia” Radiologi Sirm: “Futuro passa dalle immagini per migliori diagnosi e cure” Mercati, Loeser (Arca Fondi): “Trump perde e la Silicon Valley trema, ma nessuno scoppio bolla Ai” Sport, a Nepi Molineris il premio ‘Manager uomo dell’anno’ agli Msa Awards 2026 La Rai e l’intervista a Ravagnani a Bellamà: “Chiediamo scusa, toni eccessivi” Seif, Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano” Municipio I di Roma, la musica sacra torna nelle basiliche del Celio: dal 7 al 29 novembre nove appuntamenti gratuiti Gerry Scotti: “Access prime time finisca alle 21.30, Rai e Mediaset trovino accordo” Lavoro, Fornero (UniTo): “Senza interventi calo demografico frenerà crescita e occupazione” Dengue in Italia, salgono a 376 i casi confermati: 76 sono autoctoni e 5 i focolai attivi Norman: “Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner” Carrafiello (UniMi): “Radiologia interventistica quarto pilastro nella cura del cancro” Grassi (Sirm): “Con Ai necessario più senso critico in radiologia” Radiologi Sirm: “Futuro passa dalle immagini per migliori diagnosi e cure” Mercati, Loeser (Arca Fondi): “Trump perde e la Silicon Valley trema, ma nessuno scoppio bolla Ai” Sport, a Nepi Molineris il premio ‘Manager uomo dell’anno’ agli Msa Awards 2026 La Rai e l’intervista a Ravagnani a Bellamà: “Chiediamo scusa, toni eccessivi” Seif, Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho comprato il 2% del Fatto Quotidiano” Municipio I di Roma, la musica sacra torna nelle basiliche del Celio: dal 7 al 29 novembre nove appuntamenti gratuiti Gerry Scotti: “Access prime time finisca alle 21.30, Rai e Mediaset trovino accordo” Lavoro, Fornero (UniTo): “Senza interventi calo demografico frenerà crescita e occupazione” Dengue in Italia, salgono a 376 i casi confermati: 76 sono autoctoni e 5 i focolai attivi
Ultim'ora Nazionale

Norman: “Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner”

  • Novembre 6, 2026
  • 0
  • 49
  • 1 Min Read
Norman: “Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner”

(Adnkronos) – “Innanzitutto, nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intera squadra hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato ad avere l’opportunità di portare avanti ciò che hanno realizzato”. Così Magnus Norman, dopo l’annuncio dell’ingresso come coach nel team di Jannik Sinner.  

 

Norman ha continuato: “Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo l’ora di far parte del suo team e di contribuire in ogni modo possibile al suo continuo sviluppo”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025